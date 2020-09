 Slechts kwart collega’s voelt zich echt veilig op kantoor

Zeven op de tien MKB-bedrijven worstelen met onduidelijke corona-richtlijnen rond ventilatie - Na een mooie nazomer lijkt het herfstweer nu echt te zijn begonnen met regen, bewolking en kortere dagen. Het wordt kouder dus hebben we de neiging om de ramen en deuren dicht te doen. Is dit wel verstandig in tijden van corona en ook sinds recent bekend is geworden dat goed ventileren belangrijk is en besmettingen vooral in gesloten ruimtes voorkomen?



Uit onderzoek van Euromate onder ruim 1.000 werknemers en managers in het MKB blijkt dat 72 procent van de managers met de onduidelijke overheidsrichtlijnen rondom ventileren in zijn maag zit. Hierdoor weten zij niet welke maatregelen zij moeten nemen om hun kantoor coronaproof te maken als het gaat om ventilatie. Daarnaast willen ze geen aanpassingen op kantoor doen omdat volgens hen ‘alles al goed geregeld is’ of omdat ventilatie niet hun expertise is. Ook spelen kosten een belangrijke rol. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat slechts 28 procent van de werknemers zich echt veilig op kantoor voelt.

Daar waar vóór de uitbraak negen nop de tien van de geënquêteerden voornamelijk op kantoor werkten gaat nu nog maar de helft van de respondenten naar kantoor. Dit is tot nader orde bepaald door de werkgever (59,8 procent). Ruim de helft geeft aan het advies van het RIVM te volgen om zoveel mogelijk thuis te werken (53 procent). Opvallend hierbij is dat dit met name geldt voor de collega’s onder de 60 jaar (54 procent) en veel minder voor de collega’s in de risicogroep vanaf 60 jaar (38,7 procent).

Acht op de tien werknemers zijn na de uitbraak voornamelijk op kantoor blijven werken omdat dit niet anders kan: hun beroep leent zich niet voor thuiswerken

(38,8 procent), het moet van de baas (28,6 procent), ze hebben geen ruimte thuis (6,5 procent) of de techniek laat thuiswerken niet toe (14,2 procent). Ook zegt 36,9 procent dat zij op kantoor efficiënter werken en daarom voornamelijk op kantoor hun werk verrichten.



Ramen en deuren openzetten: goede of slechte zaak?

Opvallend in het onderzoek is dat het openzetten van ramen en deuren door de respondenten zowel als positief (= is voldoende voor een schone binnenlucht) als negatief wordt ervaren (= bij gebrek aan een veilig ventilatiesysteem). Door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, wordt een kantoor gelucht. Maar zodra men de deuren en ramen sluit, kan de vervuilde lucht niet meer weg. Toch maakt slechts 30 procent van de geënquêteerden zich zorgen dat ramen en deuren straks niet meer open kunnen door de kou. "Hieruit blijkt dat er nog veel onbekend en onduidelijk is want de overdracht van het virus gebeurt juist vooral in gesloten ruimtes. Kleine hoestdruppeltjes, waar coronadeeltjes in kunnen zitten, blijven vaak minutenlang in binnenruimtes zweven. Het baart mij zorgen hoe dit straks moet in de winter," aldus Annelies de Jong, woordvoerder bij Euromate.



Potentiële gevaar schuilt in kleine ruimtes

"Als alle ruimtes in kantoren al voldoen aan de ventilatie eisen van het Bouwbesluit dan zegt dat lang niet alles over de besmettingskans in een ruimte. De eisen aan ventilatie zijn nooit bedoeld voor infectiepreventie. Vooral in kleine ruimtes waar meerdere mensen verblijven schuilt het potentiële gevaar. De kans is zeer reëel dat dit niet alleen met de huidige ventilatiesystemen oplosbaar is of met alleen het openen van ramen. Luchtfiltratie- en reinigingstechnieken zijn in die gevallen een goede oplossing," aldus gezondheidsingenieur Francesco Franchimon, in 2009 gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het gebied van Public Health Engineering.



RIVM-regels te soft

Annelies de Jong: "Wij vinden dat de RIVM-regels te soft zijn en weinig richting geven aan kantoren hoe zij met hun ventilatie om moeten gaan. Hoe weet u nou of een ruimte goed geventileerd is? Wat kunnen de mensen verwachten van hun baas? Uit het onderzoek blijkt dat veel MKB-managers hier ook mee worstelen. Het binnenmilieu wordt in Nederland niet gemonitord en er is bij gebrek aan wettelijke eisen nauwelijks toezicht of handhaving. Wij staan achter een aanpassing van de norm voor de binnenlucht zoals aangegeven in het Deltaplan Ventilatie. Daarin wordt gepleit voor een hogere ventilatievoud in binnenruimtes ten aanzien van de luchtcirculatie. Deze is nu te laag om aerosolen, maar ook andere luchtvervuiling zoals fijnstof effectief weg te werken. De gezondheid van Nederlandse werknemers moet hoger op de agenda komen te staan!"



Luchtreiniger maakt korte metten met corona virus

Toen de pandemie uitbrak, wist Euromate dat hun bestaande apparaat VisionAir Blue Line goed inzetbaar is tegen het virus. De Jong: "We waren daar in het begin nog terughoudend mee omdat er nog weinig bekend was over het virus. Om er helemaal zeker van te zijn, hebben we TNO testresultaten uit een eerder onderzoek van VTT Finland laten valideren. Daaruit bleek dat het zeer efficiënt de aanwezigheid van het virus te lijf gaat. Het vangt namelijk 99 procent van de virusdeeltjes af. Wij kunnen dus claimen dat de VisionAir Blue Line, in combinatie met het zeer efficiënte HEPA-filter (*), het enige bewezen systeem in Nederland is dat virussen en bacteriën, dus ook corona, uit de lucht filtert." De belangstelling voor de VisionAir Blue Line is groot. Dertig tot veertig procent van de totale omzet heeft betrekking op dit apparaat. "We verkopen ze niet alleen in Nederland, ook uit veel andere landen neemt de vraag toe. Uit Frankrijk, Duitsland en België bijvoorbeeld, waar tandartspraktijken wettelijk verplicht zijn tot goede luchtreiniging," aldus De Jong.