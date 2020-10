 Werknemer ziet volledige terugkeer naar kantoor niet zitten

Bbeveiligen van mobiele devices, apps en gebruikers moet prioriteit zijn voor CIO - Ruim 80 procent van de Nederlandse werknemers wil na de corona-pandemie niet volledig terugkeren naar werken vanuit kantoor, een percentage dat overeenkomt met het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van MobileIron. Dit ondanks dat een kwart van de werknemers uit ons land ook aangeeft dat het afgezonderd zijn van het team de grootste belemmering vormde voor de productiviteit de afgelopen periode.



COVID-19 heeft de manier waarop mensen werken duidelijk veranderd en de reeds bestaande trend van thuiswerken verder versterkt. Dit levert ook security-uitdagingen op voor IT-afdelingen, omdat werknemers steeds vaker hun persoonlijke devices gebruiken om toegang te krijgen tot zakelijke data en diensten. Een extra obstakel voor de "Everywhere Enterprise" - waar werknemers, IT-infrastructuren en klanten zich overal bevinden - is dat werknemers geen prioriteit geven aan security. Uit het onderzoek blijkt dat een kleine 30 procent van de Nederlandse werknemers IT-security een lage prioriteit geeft, wereldwijd ligt dat percentage op 33 procent.



Nieuw dreigingslandschap

Het verspreid en op afstand werken zorgt voor een nieuw dreigingslandschap, waarbij kwaadwillenden zich steeds vaker via phishingaanvallen richten op mobiele devices. Deze aanvallen lopen uiteen van eenvoudig tot geavanceerd en hebben een grotere kans van slagen doordat veel werknemers niet op de hoogte zijn van hoe ze een phishingaanval kunnen herkennen en voorkomen. Zo blijkt dat 44 procent van de Nederlandse werknemers (en 43 procent wereldwijd) niet precies weet wat een phishingaanval is.

"Mobiele devices zijn overal en hebben toegang tot vrijwel alles. Toch beschermen de meeste werknemers hun device slecht, waardoor hackers een kans wordt geboden hier misbruik van te maken," zegt Arjan Veenboer, Regional Sales Director bij MobileIron. "Hackers weten dat werknemers hun slecht beveiligde mobiele devices vaker dan ooit gebruiken om toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens, en richten zich met hun phishingaanvallen dan ook steeds vaker op deze devices. Iedere organisatie moet een securitystrategie opstellen waarin mobiele devices centraal staan. Hierin zou de nadruk moeten liggen op de gebruikerservaring en maximale productiviteit voor de werknemers op ieder device, ongeacht waar ze werken, zonder dat hun persoonlijke privacy in het geding is."



Vier werknemersprofielen

Uit het onderzoek komen vier werknemersprofielen binnen de Everywhere Enterprise naar voren die zijn ontstaan na de lockdown. Ook blijkt dat mobiele devices een belangrijkere rol dan ooit spelen in het waarborgen van productiviteit:



Hybrid Henry

Werkt veelal in de financiële of commerciële dienstverlening, of de publieke sector.

Verdeelt zijn tijd tussen thuiswerken en naar het kantoor gaan voor fysieke ontmoetingen; hoewel deze werknemer graag vanuit huis werkt, is de afzondering van collega’s nadelig voor zijn productiviteit.

Vertrouwt op een laptop en mobiel device, gecombineerd met beveiligde toegang tot e-mail, CRM-applicaties en samenwerkingstools om productief te blijven.

Is van mening dat IT-security productiviteit garandeert en zorgt voor verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van devices. Tegelijkertijd is deze werknemer slechts gedeeltelijk op de hoogte van phishingaanvallen. Mobile Molly

Is altijd onderweg en werkt op verschillende mobiele devices, zoals tablet en smartphone, en vertrouwt voor het werk regelmatig op openbare wifinetwerken.

Vertrouwt op remote samenwerkingstools en cloudoplossingen om werk gedaan te krijgen.

Beschouwt onbetrouwbare technologie als grootste obstakel voor productiviteit omdat ze altijd onderweg is en daarbij afhankelijk is van mobiele devices.

Ziet ook IT-security als een belemmering voor productiviteit omdat het de mogelijkheid om taken af te ronden vertraagt; deze werknemer is ervan overtuigd dat IT-security nadelen heeft voor de persoonlijke privacy.

Werknemers met dit profiel maken de grootste kans om op een kwaadaardige link te klikken door hun afhankelijkheid van mobiele devices. Desktop Dora

Beschouwt de afzondering van teamgenoten en het werken vanuit huis als een belemmering voor productiviteit en kan niet wachten om weer terug te keren naar kantoor.

Geeft er de voorkeur aan om op een vaste plek op een desktop computer te werken, in plaats van op een mobiel device.

Vertrouwt sterk op productiviteitssuites om met collega’s te communiceren binnen en buiten het kantoor.

Beschouwt IT-security als een lage prioriteit en laat het aan de IT-afdeling over om hiervoor te zorgen; ook deze werknemer is zich slechts beperkt bewust van phishingaanvallen. Frontline Fred

Werkt in de frontlinie in sectoren zoals de zorg, logistiek en retail.

Is werkzaam op vaste en specifieke locaties zoals een ziekenhuis, een winkel of magazijn; deze werknemer kan daardoor niet op afstand werken.

Vertrouwt voor werkzaamheden op purpose-built devices en applicaties zoals in de zorg en magazijnomgevingen gebruikt worden; is niet zo afhankelijk van het persoonlijke device om productief te zijn zoals de andere profielen.

Realiseert zich dat IT-security essentieel is om productiviteit mogelijk te maken; deze werknemer kan het zich niet veroorloven dat zijn device of applicatie niet werkt, gezien de specialistische aard van zijn werk. Zero trust

"Met meer werknemers dan ooit die afhankelijk zijn van mobiele devices om productief te blijven en overal te kunnen werken, moeten organisaties een zero-trust security-aanpak omarmen om er zeker van te zijn dat alleen betrouwbare devices, apps en gebruikers toegang hebben tot zakelijke bronnen," aldus Veenboer. "Ook moeten organisaties zich beter beschermen tegen mobiele bedreigingen, aangezien cybercriminelen steeds vaker hun toevlucht zoeken tot SMS-berichten, social media, productiviteitsapplicaties en messaging apps om phishinglinks te delen. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bedrijfsgegevens, moeten organisaties zorgen voor gebruik van anti-phishingtechnologie die verder gaat dan alleen zakelijke e-mail. Alleen op die manier blijven gebruikers veilig, ongeacht waar ze werken en welke devices ze gebruiken."