 Nederlander werkt graag meerdere dagen per week thuis

60 procent staat positief tegenover flexplekken - Maar liefst 38 procent van de Nederlanders werkt het liefst meerdere dagen per week vanuit huis. Dit blijkt uit een onderzoek van Brunel onder 964 Nederlandse sollicitanten. Daarnaast zegt bijna twee derde van alle ondervraagden positief tegenover flexibele werkplekken te staan.



Uit het onderzoek blijkt dat IT’ers de grootste liefhebbers van thuiswerken zijn. Zo zegt meer dan de helft van hen het liefst meerdere dagen per week vanuit huis te werken. Van alle sollicitanten maak je marketeers het meest blij met flexwerkplekken. Maar liefst 80 procent vindt het fijn om niet elke dag aan hetzelfde bureau of op dezelfde (werk)plek te zitten. "De afgelopen decennia is er voor werkend Nederland veel veranderd", zegt Ellen Schouten, Manager HRM Brunel Nederland. "Zo zien we dat het tegenwoordig heel normaal is om als werknemer enkele dagen vanuit huis te werken, iets wat twintig jaar geleden bijna ondenkbaar was. Eenzelfde ontwikkeling zien we bij flexplekken. Waar vroeger iedereen zijn vaste werkplek had, ziet men nu een groeiend aantal werkgevers dit op een andere manier aanpakken."



Fulltime of parttime

Uit het onderzoek blijkt dat mannen het liefst fulltime werken (69 procent), terwijl 56 procent van de vrouwen de voorkeur geeft aan een parttimebaan. Schouten: "Dit verschil kan worden verklaard door het grote aandeel dat mannen in de bouw en andere zware beroepen hebben. In deze sectoren is een veertigurige werkweek vaak nog de norm, terwijl het gemiddelde kantoor over het algemeen veel flexibeler is qua werktijden." Wanneer de verschillende sectoren naast elkaar worden gelegd, zijn engineers (78 procent) en IT’ers (65 procent) de grootste voorstanders van een fulltimebaan, terwijl ruim de helft van de marketeers (53 procent) het liefst parttime werkt.



Maximale reistijd

Thuiswerken kan een goed alternatief zijn voor medewerkers met een lange reistijd. Voor ongeveer twee derde van de ondervraagden bedraagt de ideale reistijd minder dan 45 minuten. Werknemers in de juridische sector zijn het meest bereid dagelijks een flinke reis af te leggen. 40 procent van hen vindt het geen probleem om langer dan een uur onderweg te zijn naar werk. Schouten: "Mobiliteit is op dit moment een breed maatschappelijk vraagstuk. Snelwegen slibben dicht en files worden steeds langer. Een te lange reistijd kan ook negatieve gevolgen hebben in de privésfeer. Het is daarom erg belangrijk dat we op een andere manier naar mobiliteit gaan kijken. Misschien werken we in de toekomst wel veel meer thuis of op virtuele basis, om zo de verkeersproblemen het hoofd te kunnen bieden."