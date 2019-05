Helft Nederlandse IT-beslissers kan blockchain-technologie niet uitleggen Toch investeert een op de vijf organisaties € 50.000+ in blockchain - Bijna de helft van het Nederlandse bedrijfsleven investeert aankomend jaar in blockchain, maar het kennisniveau rondom de technologie laat te wensen over. 53 procent van de Nederlandse IT-beslissers beoordeelt het eigen kennisniveau van blockchain ondermaats.



Dit blijkt uit het Future of IT-onderzoek onder bijna 400 (mede)beslissers in IT, in opdracht van Topicus.

De ontwikkeling van de blockchain-technologie is in volle gang en veel bedrijven onderzoeken de meerwaarde ervan; 38 procent van de IT-beslissers geeft aan dat blockchain een wezenlijke meerwaarde heeft voor hun organisatie ten opzichte van bestaande technologieën. Maar om de implementatie in goede banen te leiden, moet nog veel in kennis worden geïnvesteerd. Slechts twaalf procent van de IT-beslissers weet namelijk hoe blockchain werkt. Om toch de nodige kennis binnen te halen, koopt ruim twee op de vijf organisaties dit in bij bureaus of middels trainingen. Een kwart geeft aan vooral zelf nieuwe dingen uit te proberen. Daan Dijkhuizen, CEO Topicus: ‘"nmiddels is de blockchain een gespreksonderwerp in de boardroom. Toch is de drempel naar concrete toepassingen vanwege het kennisgebrek nog hoog. Het is logisch dat u kennis in huis haalt; de technologie is ook complex. Daarbij blijven GDPR-functies een jaar na invoering moeilijk in te vullen



Interesse in privacy-functies dramatisch gedaald in afgelopen jaar

Een jaar na invoering van de GDPR hebben bedrijven nog altijd moeite om de vacatures die te maken met deze nieuwe wet vervuld te krijgen. De helft van vacatures voor Cyber Security Consultant, Data Protection Officer en andere GDPR-functies blijft langer dan twee maanden openstaan. Dat blijkt uit een analyse van Indeed, de nummer één vacaturesite. Opvallend is dat vooral de interesse in GDPR-functies enorm is gedaald.



Personeelsbeleid is veranderd

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een EU-richtlijn, die aanstaande zaterdag precies een jaar geleden is ingegaan. "De nieuwe regelgeving heeft impact gehad op het personeelsbeleid van grote bedrijven," zegt Anouk Kon, Evangelist bij Indeed Benelux. "Sommige bedrijven moesten bijvoorbeeld verplicht een Data Protection Officer aannemen. Deze en andere dergelijke functies zijn niet gemakkelijk in te vullen. Ook een jaar na de invoer van GDPR nog niet."

Voornaamste reden waarom het invullen van de functies een uitdaging is, is de combinatie van de gevraagde vaardigheden. Kon: "GDPR-gerelateerde banen vragen om vaardigheden die los van elkaar niet per se schaars zijn, maar de combinatie ervan wel. Uiteraard is sterke kennis over datawetgeving vereist, maar daarbij komen ook zaken kijken als advies- en trainingsvaardigheden, ervaring met data en datasets en bijbehorend analytisch vermogen."



Mismatch vraag en aanbod

Opvallend is dat het GDPR-gerelateerde vacatures afgelopen jaar met zo’n 6 procent af is genomen, terwijl het aantal mensen dat op deze banen zoekt met maar liefst een derde afnam. Kon: "Vlak voor de invoering van de GDPR zagen we een enorme piek in het aantal werkzoekenden naar dergelijke functies. De interesse van mensen in dit type functies is echter daarna dramatisch gekelderd. Mogelijk te verklaren doordat de aandacht in de media voor het onderwerp toen ook wat afnam."



Aanhoudende vraag

Uit de cijfers van Indeed blijkt dat het aantal GDPR-gerelateerde vacatures vanaf het derde kwartaal van 2017 steeg tot zo’n 1223 per miljoen banen in april vorig jaar, een maand voor de invoering van de GDPR. Ook het aantal mensen dat een dergelijke baan zocht, piekte toen. Na een aanvankelijke daling zat het aantal GDPR-gerelateerde vacatures begin dit jaar al bijna weer op dit niveau. "We zien dat veel bedrijven nog steeds op zoek zijn naar geschikte werknemers met de juiste kwalificaties en ervaring," zegt Kon. "En zolang het aanbod van mensen met deze vaardigheden niet toeneemt, blijft die vraag nog wel even aanhouden."



Blockchain schept hoge verwachtingen bij beschermen tegen fraude en cybercrime

De verwachtingen van de technologie zijn vooral hooggespannen als het gaat om een betere bescherming tegen fraude en cybercrime, gevolgd door het efficiënter kunnen inrichten van werkprocessen. "Ondanks alle verwachtingen, is het vertrouwen in blockchain onder IT-beslissers nog niet optimaal. Terwijl een decentrale database in een blockchain juist minder kwetsbaar is voor aanvallen van buitenaf. Gegevens die via een blockchain worden verwerkt en opgeslagen, zijn door en sterke encryptie betrouwbaarder en beter beveiligd. Ook is de controleerbaarheid van wijzigingen inzichtelijk, waardoor u als organisatie eenvoudiger kunt voldoen aan wet- en regelgeving. Investeren in blockchain kan voordelen brengen op het gebied van schaalbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid én kostenbesparing," aldus Dijkhuizen.



Een tiende investeert € 100.000+ in blockchain

Bijna één op de vijf organisaties past blokchain momenteel al toe in bestaande bedrijfsprocessen; in de meeste gevallen gaat het dan om logistieke processen en het vastleggen, beheren en beschermen van data. Dit zijn met name organisaties in de financiële- en zakelijke dienstverlening met meer dan 250 werknemers. Maar ook binnen kleinere organisaties is de ambitie er; bijna de helft van het MKB geeft aan ernaar te streven om een vorm van de technologie te integreren. De investeringsbedragen van organisaties die aankomend jaar geld steken in blockchain, variëren van € 10.000 tot meer dan een ton. Een op de tien organisaties reserveert komend jaar zelfs meer dan € 100.000 voor de toepassing. Dijkhuizen: "Het advies is om komend jaar zeker een budget te alloceren om mee te doen in de blockchain-beweging. Met alleen kennis kom u er niet, u moet investeren én experimenteren. Dat is de enige manier om de trend te snappen en de impact en relevantie voor uw organisatie te kunnen bepalen.’



IT-trends: uitdagingen en investeringen in 2019

Van de Nederlandse organisaties geeft 44 procent jaarlijks meer dan € 500.000 uit aan IT. In de meeste gevallen is het jaarlijkse investeringsbedrag flink gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren. Ruim twee op de vijf organisaties geven momenteel zelfs tien-30 procent meer uit aan IT dan voorheen. Wanneer er geïnvesteerd wordt, heeft dataveiligheid de hoogste prioriteit, gevolgd door het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en het vernieuwen van (verouderde) systemen. De grootste korte termijn uitdaging op het gebied van IT is het zorgen dat medewerkers overweg kunnen met alle technologie. Op de lange termijn ziet ruim de helft van de IT-beslissers cybercrime als grootste bedreiging.



