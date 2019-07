 Nederlandse bedrijven lopen achter in het implementeren van opkomende technologieën

Slechts een op de vijf Nederlandse bedrijven is begonnen met de integratie van kunstmatige intelligentie - Op het gebied van blockchain, kunstmatige intelligentie (AI) en quantum computing lopen Nederlandse bedrijven achter ten opzichte van andere landen.



Vooral het inzien van het potentieel van deze opkomende technologieën en het implementeren ervan mist volgens recent onderzoek door Avanade.

Wereldwijd zegt 90 procent van de ondervraagde managers en IT-besluitvormers dat ze blockchain, AI en quantum computing in hun activiteiten willen integreren. De Nederlandse besluitvormers zijn niet zo progressief.



Blockchain: hype of revolutionaire technologie?

Veel respondenten zijn nog steeds niet overtuigd van de potentiële waarde van blockchain-technologie, en de Nederlandse respondenten behoren tot de meest sceptische. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat maar liefst 95 procent van de Nederlandse respondenten blockchain meer een hype vindt dan een revolutionaire technologie. Men vraagt ​​zich ook af of de technologie past binnen hun bedrijf. Ter vergelijking: ongeveer de helft van de Amerikaanse en Duitse respondenten zegt dat ze van plan zijn om de blockchain te integreren.



AI-integratie loopt achter

Ook is slechts een op de vijf Nederlandse bedrijven (twintig procent) begonnen met het integreren van kunstmatige intelligentie en slechts één procent heeft de technologie al volledig geïntegreerd. In Canada zegt bijvoorbeeld 20 procent van de respondenten dat ze AI al volledig hebben geïntegreerd en dat 36 procent is begonnen met integreren. Dichter bij huis, in Denemarken, zegt achttien procent dat ze AI volledig hebben geïntegreerd en zijn bijna vier op de tien bedrijven begonnen met het integreren van de technologie.



Quantum computing: technologie van de toekomst met minimale impact of gebrek aan begrip?

Meer dan vier op de vijf (84 procent van) Nederlandse bedrijven zeggen dat ze nog niet zijn begonnen met het integreren van quantum computing. Van leidinggevenden die van plan zijn om de technologie toe te passen, zegt slechts vier procent van de Nederlandse respondenten dat ze dit binnen een jaar zullen doen, een groot verschil met Deense (45 procent) en Canadese (39 procent). Een van de belangrijkste redenen voor de langzame integratie is misschien wel het vertrouwen in de technologie. 70 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat ze quantum computing niet volledig begrijpen. Daarnaast gelooft meer dan de helft (56 procent) van de Nederlandse managers niet dat quantum computing een grote impact zal hebben op het bedrijfsleven. Wereldwijd ligt dat gemiddelde veel lager, namelijk op 25 procent.

Tijmen van de Kamp, Innovation Lead bij Avanade Nederland, vult aan: "Opkomende technologieën hebben het potentieel om echt transformerend te zijn, maar het bijhouden van het tempo van de ontwikkeling van innovaties en het benutten van opkomende technologieën kan een grote uitdaging zijn. Traditioneel namen bedrijven in ons land veel sneller trends zoals cloud, mobiel en sociaal over. Dat is niet zo gek, want bij deze trends is de impact gemakkelijker te verklaren en te begrijpen. Met rapid prototyping en design thinking zullen we de toegevoegde waarde zo snel mogelijk moeten bewijzen aan Nederlandse bedrijven. Hiermee sluiten we ook beter aan op de typisch Nederlandse mentaliteit van ‘minder praten, meer doen’. Op deze manier worden de nieuwe technologieën sneller door de bedrijven zelf opgepikt, waarbij kleine successen kunnen aanzetten tot grotere transformaties."