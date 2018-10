 Impact blockchain belemmerd door gebrek aan samenwerking bedrijven

70 procent beschouwt concurrentievoordeel als een belangrijk pluspunt van blockchain - Europa stelt zich conservatief op als het gaat om het belang van blockchain-technologie. Dat blijkt uit recent onderzoek onder ruim 1.500 Europese beleidsmakers uit de financiële sector, verwerkende industrie, detailhandel, gezondheidszorg en verzekeringssector.



Cognizant's rapport 'Blockchain in Europe: Closing the Strategy Gap' benadrukt dat er wel baanbrekende ideeën zijn over hoe blockchain belangrijke problemen kan oplossen, maar dat het nog een grote uitdaging is om deze in de praktijk in te zetten.



Europa maakt een inhaalslag

De meerderheid van de respondenten (70 procent) denkt dat blockchain nieuwe concurrentievoordelen met zich mee gaat brengen. Deze voordelen hebben vooral te maken met het aanpakken van procesinefficiënties (94 procent) of het creëren van nieuwe servicerichtlijnen (62 procent).



Van ideeën naar realiteit

Er bestaat geen twijfel over de strategische noodzaak van blockchain; 83 procent van de respondenten verwacht dat de technologie een belangrijke of zeer belangrijke impact op hun branche zal hebben, zelfs als ze nog niet zeker weten hoe. Toch geldt voor de meeste Europese bedrijven dat blockchain eerder wordt gebruikt als een nieuwe manier om bestaande taken uit te voeren dan om te innoveren. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) zegt dat blockchain een aanvulling kan zijn op de huidige operationele modellen, zonder deze drastisch te veranderen.

Het onderzoek laat ook zien dat er nog veel interne barrières zijn die een succesvolle toepassing van blockchain in de weg zitten. Ruim de helft van de respondenten (51 procent) geeft aan dat ze te weinig inzicht hebben in praktijkvoorbeelden en de kosten en voordelen van blockchain-technologie.

Veel bedrijven werken nog steeds aan het evalueren van de haalbaarheid van de technologie of het vergelijken van verschillende blockchains. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer respondenten experimenteren met private of toegestane blockchain-modellen (40 procent) in plaats van met open of publieke blockchains (39 procent). Dit komt doordat publieke blockchains worden gezien als een groter risico voor de dataveiligheid.



Blockchain verdient aandacht van managers

Lata Varghese, Blockchain Consulting Practice Lead bij Cognizant, legt uit: "In zeer korte tijd is blockchain gegroeid van een technologie met beperkte toepassingen op het gebied van betalingen en cryptomunten, naar een technologie die de aandacht van veel managers verdient. De uitdaging voor bedrijven in heel Europa is dat blockchain niet past in de huidige bedrijfsmodellen. Er moeten nieuwe bedrijfsmodellen voor hele bedrijfstakken worden ontwikkeld. Verder zijn er nog veel uitdagingen bij de implementatie, zoals de schaalbaarheid van de technologie en de integratie met de bestaande bedrijfsapplicaties."

"De huidige manier van werken betekent dat het volledige potentieel van blockchain mogelijk niet snel genoeg in heel Europa wordt gerealiseerd," vervolgt Varghese. "Blockchain moet worden benaderd als een open, collaboratieve en disruptieve kracht die kan worden gebruikt voor bedrijfsinnovatie, en niet alleen als een manier om zoals gewoonlijk zaken te doen. Een focus op samenwerking met andere spelers om voordeel te bieden in meerdere branches is de sleutel tot het realiseren van het werkelijke potentieel van blockchain."