 70 procent financiële professionals is al bezig met blockchain en kunstmatige intelligentie

FinanciŽle dienstverleners transformeren tot IT-bedrijven - Nederlandse financiële professionals lijken klaar te zijn voor de komst van technologieën als blockchain en kunstmatige intelligentie. De ruime meerderheid (70 procent) is gestart met het uitwerken van de eerste ideeën voor de inzet van de technologieën, gaat er op korte termijn daadwerkelijk mee aan de slag of zet de technologieën zelfs al in.



Twintig procent van de respondenten weet van het bestaan van blockchain en kunstmatige intelligentie af, maar heeft het nog niet op de agenda staan. Opvallend is dat een op de tien financiële professionals geen idee heeft wat deze technologieën inhouden. Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2019, het jaarlijkse onderzoek dat door Onguard onder ruim 300 financiële professionals wordt uitgevoerd.



De nieuwe technologieën vragen om een andere kijk op business modellen van organisaties en dat zien de financiële professionals ook. Ruim twee derde (68 procent) verwacht namelijk dat financiële instellingen binnen tien jaar volledig getransformeerd zijn tot IT-bedrijven. Met de stelling of hun huidige werkgever over tien jaar nog bestaat is 86 procent het ‘(helemaal) eens’. Bang voor de verdwijning van hun werkgever zijn de professionals dus niet, maar volgens 41 procent van de financiële professionals heeft de komst van blockchain en kunstmatige intelligentie wel grote invloed op de werkgelegenheid.

Marieke Saeij, CEO bij Onguard: "Waar in 2018 technologieën als blockchain en kunstmatige intelligentie vooral veel in opspraak waren en gelabeld werden als hype, zien we dat organisaties nu daadwerkelijk zijn begonnen met de adoptie ervan. Bij Onguard zetten we bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie in om het gehele order-to-cash proces voor bedrijven te optimaliseren. Voor organisaties wordt het hierdoor onder andere mogelijk om te voorspellen of en wanneer hun klanten gaan betalen. Voor de financiële dienstverlening biedt ook blockchain een uitkomst. Het maakt bijvoorbeeld de herkomst van betalingen transparant en een stuk veiliger, waardoor de kans op fraude nihil wordt. Dat dit gevolgen heeft voor de werkgelegenheid staat buiten kijf. Banen die vandaag de dag nog relevant zijn, worden over een aantal jaar anders ingevuld. Repeterende taken kunnen eenvoudig worden overgenomen door technologie, waardoor er meer ruimte ontstaat om het verschil te maken met persoonlijke interactie. Het is belangrijk dat financiële professionals zich continu blijven ontwikkelen, zodat hun talent kan worden ingezet waar technologie dat niet kan. Wat ons betreft een mooie ontwikkeling en we kijken uit naar wat de toekomst te bieden heeft."