 Werknemersgeluk: bied flexibele verloning aan

Slechts vier procent van de werkgevers biedt flexibele voordelen aan - COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat organisaties nieuwe prioriteiten zijn gaan stellen. Voor HR-afdelingen heeft het correct en op tijd uitbetalen van het loon momenteel de hoogste prioriteit. Daarnaast ligt in deze tijd de nadruk op kostenefficiëntie en het verbeteren van de ervaringen van werknemers. Het invoeren van flexibele verloning zou in lijn liggen met deze prioriteiten, maar toch blijken weinig organisaties dit verband te zien.



Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx. Het onderzoek werd in juni uitgevoerd onder 3.000 bedrijven in elf Europese landen, waaronder Nederland.



Flexibiliteit is (niet) ingewikkeld

Op basis van de levensfasen, voorkeuren en persoonlijke wensen kan een bepaald type verloning voor een werknemer een groot verschil maken. Wil iemand in een fase van zijn leven extra sparen voor zijn of haar pensioen of juist extra vakantiedagen inkopen? Dan biedt flexibele verloning de mogelijkheid om een deel van het loon hiervoor in te zetten. In Nederland biedt slechts vier procent van de werkgevers een flexibel loon om te besteden aan zaken als IT-apparatuur, verzekeringen of extra vakantiedagen. Het merendeel van de werkgevers (62 procent) betaalt structureel een vast loon uit.

"Flexibiliteit is ingewikkeld. Dat is tenminste wat veel werkgevers denken. Daarom blijven ze ver van enige vorm van verloning waar werknemers keuzemogelijkheden hebben. Ze zijn bang dat een correcte uitbetaling dan in het gedrang komt. Dat beeld is niet correct. Zolang u goed voorbereid bent en zorgt voor transparante communicatie, wegen de voordelen zwaarder dan de inspanningen, " vertelt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland.



Waardevolle manier van verlonen

Wanneer een crisis uitbreekt, hebben werkgevers de neiging om te bezuinigen op loonkosten. Dit is een grote kostenpost voor organisaties. Bloem: "Flexibele beloning heeft een negatieve reputatie aangezien veel werkgevers denken dat het veel tijd en geld kost. Eigenlijk moet u het zien als een waardevolle manier van verlonen. Omdat werknemers keuzemogelijkheden hebben, zal de tevredenheid en betrokkenheid van deze werknemers stijgen. Daarnaast kunnen flexibele beloningen gestimuleerd worden door fiscale regelgevingen. Dit kan voor kostenverlaging zorgen. Het wordt tijd dat meer werkgevers overstappen op een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket."