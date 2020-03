 Pensioenregeling favoriete secundaire arbeidsvoorwaarde Nederlander

Werkgever promoot secundaire arbeidsvoorwaarden steeds vaker om personeel aan te trekken - Maar liefst 93 procent van de werkende Nederlanders geeft aan de aanwezigheid van een pensioenregeling bij een werkgever belangrijk te vinden. 88 procent van de werkgevers denkt daar hetzelfde over. De pensioenregeling is daarmee de meest geliefde secundaire arbeidsvoorwaarde onder Nederlandse werkenden, maar ook onder werkgevers.



Dat blijkt uit onderzoek van Indeed, waarbij duizenden vacatures werden geanalyseerd op secundaire arbeidsvoorwaarden, en meer dan duizend werknemers en vijfhonderd werkgevers werden ondervraagd naar hun voorkeuren op dit gebied.

"Ondanks dat de dekkingsgraden en pensioenfondsen onder druk staan, is en blijft Nederland een echt pensioenland. Dat zien we in dit onderzoek ook echt terug. We vinden het een comfortabel gevoel om te kunnen sparen en wat zekerheid voor later op te bouwen," aldus Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux. Verder geeft 85 procent van de werknemers aan een goede reiskostenvergoeding zeer belangrijk te vinden, op de voet gevolgd door scholing- en studiefaciliteiten met 83 procent.



Forse stijging pensioenregeling in vacatures

De beschikbaarheid van de pensioenregeling wordt inmiddels ook daadwerkelijk vaker actief gepromoot in vacatures. Tussen 2017 en 2019 nam het aantal vacatures waarin een pensioenregeling genoemd wordt met bijna 60 procent toe. Tussen 2018 en 2019 was de groei het meest intensief. In dat jaar nam het aantal vacatures waarin werd gerept over pensioenen toe met 34 procent. Op dit moment geven 55 procent van de werkenden aan ook daadwerkelijk te beschikken over een pensioenregeling op het werk.



Werkgevers promoten secundaire arbeidsvoorwaarden steeds vaker

Bijna alle secundaire voorwaarden die door Indeed onder de loep zijn genomen komen vaker voor in vacatures. "Met de economische voorspoed van de laatste jaren en de krapte op de arbeidsmarkt, zien we dat het aantrekken van werknemers steeds lastiger wordt. De werkloosheid is nog steeds laag en mensen zitten wat steviger in het zadel. Werkgevers moeten er harder aan trekken om mensen binnenboord te halen en te houden", aldus Poos. "Een goed salaris alleen volstaat niet meer. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en het promoten hiervan zijn minstens zo belangrijk."