Vakantiedagen en 40-urige werkweek zijn achterhaald - De meerderheid van werkend Nederland is het erover eens: de 40-urige werkweek en het hebben van vakantiedagen zijn achterhaald. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Visma | Raet.



Opvallend is dat ook werkgevers en leidinggevenden het hiermee eens zijn. De helft van hen geeft aan dat het hen niet uitmaakt hoeveel vakantiedagen hun medewerkers opnemen, als de output maar van goede kwaliteit is. Daarnaast is een 40-urige werkweek volgens Nederland niet meer van deze tijd. Ruim de helft van hen (55 procent) vindt het ouderwets. Ook dit beamen de werkgevers. Slechts 30 procent vindt 40 uur werken of meer nog wel van deze tijd. Kortom, ouderwetse arbeidsvoorwaarden mogen overboord gegooid worden.



Oude gebruiken

Joke van der Velpen, Kennismanager bij Visma | Raet: "Zowel medewerkers als werkgevers zien dat werkafspraken die ten tijde van de Industriële Revolutie gemaakt zijn, niet meer passen bij de tijd waarin we nu leven. Toch blijven organisaties vastgeroest zitten in deze oude gebruiken, terwijl de wereld om ons heen verandert. Het wordt tijd dat we een verandering van mindset bij zowel de werkgever als de medewerker teweeg brengen en accepteren dat de 40-urige werkweek niet meer van deze tijd is. Meer werken is niet altijd beter. Allereerst is het belangrijk dat mensen doen wat ze leuk vinden. Intrinsieke motivatie is de sleutel. Daarnaast zijn verantwoordelijkheid, vertrouwen en duidelijke doelstellingen de basis voor een goede samenwerking. Wanneer een medewerker weet wat hij moet opleveren en wanneer, het vertrouwen krijgt en verantwoordelijkheid neemt, kun u als organisatie sturen op output in plaats van op aanwezigheid. Bovendien is een goede werk-privé balans voor medewerkers het meest bepalend voor hun werkgeluk, zo bleek al uit het HR Benchmarkonderzoek van 2018. Dát is wat u als organisatie wil bereiken: gelukkige medewerkers én goede resultaten."