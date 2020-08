 Praktische tips voor managen op afstand

Laat oude functieprofielen en jaarplannen los - Leidinggeven aan teamleden die allemaal thuiszitten, hoe doet u dat eigenlijk? Veel managers voelen zich niet senang met de ontstane situatie en zoeken houvast. Die is er. Zo vond onlangs het webinar ‘Managen op afstand’ plaats, waarin ISBW theorie en praktische tips deelde. Bijvoorbeeld hoe u omgaat met de vele nieuwe taken, en hoe u de veerkracht van uw team vergroot.



Door al dat thuiswerken – al sinds 12 maart – zijn medewerkers op zichzelf aangewezen. Prioriteren, plannen, initiatief nemen, iedereen moet het helemaal zelf doen. Masterdocent Alexandra van ’t Geloof: "Vrijwel iedereen wordt nu geconfronteerd met iets dat hij niet goed kan. Dat is vandaag een belangrijke taak van de manager: het creëren van een veilig leerklimaat waarin medewerkers om hulp durven te vragen. Zo groeit de veerkracht."



Effectieve conference calls

Technologie is het onderwerp bij uitstek waar mensen mee worstelen. "Sommigen stoeien altijd al met technologie en zijn nu dagelijks tot Zoom en Teams veroordeeld, dat vreet energie. Maar veel belangrijker is dat deelnemers achter een scherm extra snel afhaken, zonder dat u iets merkt," vertelt Van ’t Geloof. Dus omarm uw rol als voorzitter: hanteer een agenda, hou de vaart erin, parkeer discussies voor een later moment. En eindig met een evaluatie van de techniek, waarin u onderling tips deelt. "Ook adviseer ik een vaste dag- of weekstart, waarin u kernachtig bespreekt wat iedereen oppakt. Dat geeft ritme en energie. Geef iedereen daarbij expliciet het woord, vraag bijvoorbeeld ‘Maria, waarmee ga jij aan de slag?’. Aan de klus die Maria vervolgens zelf opnoemt, committeert ze zich ook. En passant is iedereen even zichtbaar in beeld, wat u waardevolle informatie geeft over hun energieniveau."



Het werk managen

Vandaag verlopen de werkprocessen vrijwel nergens zoals ze altijd verliepen. En nu de markt zo acuut verandert, is de urgentie van innovatie alom voelbaar. De vele taakveranderingen en nieuwe taken die ontstaan, maken het u niet makkelijker. Hoe managet u dat? "Laat oude functieprofielen en jaarplannen los," adviseert Van ’t Geloof. "Gebruik de verantwoordelijkheden van uw afdeling als kader en benut de individuele talenten van medewerkers. Spreek zo specifiek mogelijk af wat u uw medewerkers graag wel en niet ziet doen." Daarbij heeft het volgens haar geen zin om targets voor de lange termijn af te spreken.