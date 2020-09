 Werving staat voor vier op de tien organisaties onderaan prioriteitenlijst

Slechts een derde heeft de sollicitatieprocedure gedigitaliseerd wegens de coronacrisis - Bij 38 procent van de organisaties staat sinds de coronacrisis de werving van nieuwe medewerkers onderaan de prioriteitenlijst. Dit blijkt uit onderzoek van Nextmoves, uitgevoerd onder ruim 300 HR-professionals. In lijn met de lage prioritering van werving op dit moment, geeft een derde (34 procent) van de HR-professionals aan dat hun organisatie de sollicitatieprocedure gedigitaliseerd heeft omwille van de coronacrisis.



Waar het sollicitatieproces niet in grote mate gedigitaliseerd is in de afgelopen periode, is dit wel gebeurd met het onboardingsproces. De helft van de HR-professionals geeft aan dat de coronacrisis heeft gezorgd voor meer focus op digitale onboarding. Het zijn voornamelijk organisaties met meer dan 250 medewerkers die deze ontwikkeling hebben doorgemaakt. Bij hen ligt dit percentage op 58 procent. Van de organisaties met minder dan 250 medewerkers zegt 44 procent dat de coronacrisis gezorgd heeft voor meer focus op digitale onboarding. Kijkend naar de digitalisering van de HR-afdeling in zijn geheel, vindt een op de drie (34 procent) dat de coronacrisis gezorgd heeft voor een versnelling van de HR-automatisering.



Snelle GR-automatisering

Jeroen de Bruijn, Manager Sales bij Nextmoves: "Ondanks dat de coronacrisis voor zowel mensen als organisaties een hele zware tijd is, kunnen we constateren dat het gezorgd heeft voor een stroomversnelling van HR-automatisering. Het automatiseren van HR-processen geeft de mogelijkheid om HR-professionals vrij te spelen van administratieve processen. Het digitaliseren van gegevens maakt het automatiseren van deze processen mogelijk. Hierdoor zal er een wijziging in de rol ontstaan. Als we kijken naar de toekomst van functie als HR-professional zien we dat de administratieve rol naar de achtergrond zal verdwijnen. Dit gaat ervoor zorgen dat de HR-professionals zich volledig kunnen focussen op hun expertise: het managen van talent en ontwikkeling en op een meer strategische wijze met HR aan de slag gaan, waarbij HR steeds meer een belangrijke business partner voor de organisatie is."