 Genomineerden DDMA E-mail Campagne 2018 bekend

KLM, Gall&Gall en FrieslandCampina genomineerd - Deze week onthulde de jury van de DDMA Email Awards de genomineerden. KLM, Gall&Gall en FrieslandCampina zijn genomineerd voor de E-mail Campagne 2018.



In de nieuwe categorie in het awards programma, de E-mail Single Shot, heeft de jury Corendon, Knab en TNT genomineerd. Daarnaast zijn er drie e-mailmarketeers genomineerd als kanshebber voor de titel E-mail Professional 2018.



Email Awards

Jurylid Marc Borgers: "Als jury zijn wij erg gecharmeerd van het gebruik van data en creativiteit van de genomineerden E-mail Campagnes. Ook de Single Shot award is goed ontvangen en we hebben dan ook veel inzendingen mogen ontvangen. We zien dat door de komst van de Single Shot ook de E-mail Campagne meer inhoud krijgt. E-mail marketing wordt steeds beter opgenomen in de marketingcommunicatiemix".

De kandidaten voor E-mail Professional van het jaar zijn Kim de Klerk (NS International), Marko Risse (ANWB) en Rommert Crépin (Takeaway.com). De jury heeft de motivaties en e-mailcampagnes gronding bestudeerd en heeft daaruit drie genomineerde bekendgemaakt. De drie genomineerde van de E-mail Campagne en E-mail Professional strijden eind mei tegen elkaar tijdens een jurydag.



Rol marketeer verandert

Juryvoorzitter Frans Reichardt: "E-mail blijft nog altijd een belangrijk kanaal voor traffic en conversie. We zien dat de beweging waarbij e-mail steeds beter wordt afgestemd op de ontvanger zich blijft doorzetten. Zoals de afstemming van e-mail op de customer journey. Daarnaast zien we dat bedrijven steeds slimmer gebruik maken van data. Een belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar is de combinatie tussen AI (Artificial Intelligence) en e-mail. Deze combinatie maakt het kanaal e-mail nog relevanter en krachtiger. Dit betekent ook dat de rol van de marketeer de aankomende jaren gaat veranderen."



Uitreiking E-mail Awards 2018

De uitreiking van de awards vindt plaats tijdens de DDMA Email Summit op 21 juni a.s. in de Kromhouthal in Amsterdam. De Email Summit bestaat naast de uitreiking van de awards uit een afwisselend programma met keynote sprekers als: Jordan Grossman (Gmail), Dela Quist (Alchemy Worx) en Mark Robbins (Rebelmail) en inspiratiesessie van o.a Airmiles, VodafoneZiggo en Sanoma. De Email Summit is een initiatief van DDMA, de vereniging voor data en marketing en wordt mede georganiseerd door de DDMA E-mail Commissie.