 Open- en klikratio’s in de lift

Wederom succes met kleinere campagnes, maar COR grotere campagnes groeit - De gemiddelde open- en klikratio’s van e-mail zijn in 2019 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Bedrijven weten hun doelgroepen steeds effectiever te bereiken met e-mail. Dit blijkt uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 2020, die vorige week is gepubliceerd.



De resultaten van de E-mail Benchmark zijn dit jaar voor het eerst te bekijken in een interactief Power BI-dashboard. Hierdoor kunnen bedrijven de resultaten van alle jaren en branches goed met elkaar vergelijken. Bekijk hier de resultaten.



Gemiddelde CTO, CTR en CTO gestegen

Uit het onderzoek blijkt dat de Confirmed Open Rate (COR) is gestegen naar 39,3 procent (+1,3 procent). De Click Through Rate (CTR) en de Click To Open rate (CTO) zijn eveneens gegroeid naar respectievelijk 7,7 procent (+0,2 procent) en 17,2 procent (+0,4 procent). De energie- en nutsbranche heeft net als vorig jaar de hoogste COR met 75,1 procent. De grootste stijger binnen deze ratio is echter de groothandelssector (+9,1 procent). Dit jaar heeft de energie- en nutssector voor het eerst ook de hoogste CTR met 24,3 procent. Daarmee stijgt de branche in deze ratio het meest ten opzichte van vorig jaar (+6,6 procent). De hoogste CTO is wederom voor de land- en tuinbouwsector met 29,6 procent - maar ook in deze ratio weten energie- en nutsbedrijven het meest te groeien (+6,0 procent).



Wederom succes met kleinere campagnes, maar COR grotere campagnes groeit

Doelgroepen van kleinere campagnes openen e-mails 8,1 procent meer dan gemiddeld. Net als vorig jaar geldt: hoe groter de campagnes, hoe lager de gemiddelde ratio’s. Desalniettemin zien we wel een stijging van de COR bij grotere campagnes. Daarmee is de dalende trend van vorige jaren doorbroken. Zo is de openratio van campagnes met een omvang tussen 50.000 en 250.000 gestegen met 4,3 procent. De grootste verzenders van e-mail waren dit jaar de retailsector en de media- en publishingbranche; samen waren ze verantwoordelijk voor 36 procent van alle campagnes en goed voor 49 procent van alle verstuurde e-mails.



Timing: ‘s ochtends sturen, ‘s middags openen, ‘s avonds klikken

In november en december verstuurden bedrijven, net als vorig jaar, de meeste e-mails. E-mails werden grotendeels verstuurd tijdens kantooruren, zowel voor B2B (80,7 procent) als B2C (63,5 procent). Populaire verzendtijden waren 10:00 uur (B2B) en 16:00 uur (B2C). De openratio is het hoogst voor e-mails die op maandag zijn verzonden, gemiddeld (COR: 40,1 procent) - zeker voor goede doelen (op vrijdag worden 69,5 procent van hun e-mails geopend). De openratio voor B2B e-mails is het hoogst voor e-mails verzonden op vrijdag (COR: 38,5 procent). Gemiddeld openden mensen de meeste e-mails om 16:00 uur (43,9 procent). De klikratio is het hoogst voor e-mails die op zaterdag zijn verstuurd (CTR: 8,6 procent & CTO: 18,1 procent). Qua tijdstip klikken mensen het meest om 21:00 uur (CTR: 10,4 procent & CTO: 22,4 procent).



Openratio op mobiel sterk toegenomen

De openratio op mobiel is sterk toegenomen vergeleken met vorig jaar. De COR’s van mobiel (50 procent) en desktop (50 procent) zijn nu gelijk verdeeld, waar mobiel vorig jaar goed was voor maar 37 procent van alle geopende e-mails. Qua clicks doet desktop het iets beter (CTR: 53 procent) dan mobiel (CTR: 50 procent).