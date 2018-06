 Data, relevantie, interactie en voorspellend vermogen vernieuwen e-mailmarketing

FrieslandCampina, NS, Corendon en RapidSugar winnaars DDMA Email Awards 2018 - Tijdens de DDMA Email Summit 2018 kroonde de jury van de DDMA Email Awards de winnaars. FrieslandCampina won in de categorie beste E-mail Campagne.



Corendon won in de nieuwe categorie Single Shot en Kim de Klerk van NS Internationaal werd bekroond tot E-mail Professional. RapidSugar ging ervandoor met de winst in de Battle of the Agencies, een nieuwe prijs in het programma 2018.

Voor de jury was het dit jaar weer een flinke klus om alle cases te beoordelen, tot een shortlist van genomineerden te komen en de uiteindelijke winnaars te selecteren.



FrieslandCampina lifecycle campagne ‘Eurosparen’ winnaar DDMA E-mail Campagne 2018

In deze customer lifecycle campagne activeert FrieslandCampina klanten na aankoop van een product via de verpakking om deel te nemen aan het Eurosparen-programma. De jury beoordeelt het als positief dat in het daaropvolgende e-mailprogramma gepersonaliseerd is op basis van wat mensen kopen en hoe ze interacteren met Eurosparen. Zo werden merk, geslacht en appgebruik meegenomen als input voor persoonlijke en relevante e-mails. Inmiddels telt het Eurosparen-programma ruim een miljoen leden die aantoonbaar meer uitgeven aan FrieslandCampina-producten dan niet-leden. Een campagne met resultaten om trots op te zijn!

"Relevantie en de beleving van klanten rondom onze producten is belangrijk. We hebben geprobeerd dit door te vertalen in de lifecycle campagne," aldus Luc Wong-Lun-Hing, FrieslandCampina. "Ik ben trots dat onze campagne geslaagd is met deze gepersonaliseerde aanpak en dat de vakjury van de kracht en effectiviteit overtuigd is."



‘Corendon voorspelt volgende vakantie’ winnaar DDMA E-mail Single Shot 2018

Een van de nieuwe onderdelen voor de DDMA Email Awards 2018 was de DDMA Email Single Shot. Een goed uitgewerkte en bijzondere e-mail, eventueel met een follow up. Voor de jury zat de kracht van de inzending van Corendon in vernieuwing. De jury is zeer gecharmeerd van de slimme inzet van e-mail in combinatie met marketing automation en artificial intelligence.

"Corendon ontwikkelde in eigen huis een systeem waarmee zij voorspelt waar klanten met vakantie naartoe willen. Klantgericht, datagedreven en met goede resultaten. Een inspirerend voorbeeld voor anderen en hiermee de terechte winnaar van de DDMA E-mail Single Shot Award 2018," aldus de jury van de DDMA E-mail Awards 2018.



Kim de Klerk (NS International) winnaar DDMA E-mail Professional 2018

De jury koos unaniem voor Kim de Klerk (NS International) als winnaar van de E-mail Professional van het Jaar Award 2018. De Klerk denkt vanuit klantperspectief en zoekt, gedreven door klantdata en klantfeedback, voortdurend naar verbetering. Hierbij vertrouwt zij niet op aannames, maar zoekt ze naar bewijs. Daarbij is zij bescheiden en tegelijk overtuigend en daadkrachtig. Met haar enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft zij aantoonbare resultaten geboekt en bijgedragen aan de ontwikkeling van e-mail als krachtig kanaal voor NS International.



RapidSugar winnaar Battle of the Agencies 2018

Als nieuw onderdeel van de DDMA Email Summit introduceerde TUI de Battle of the Agencies. Daarbij gingen drie bureaus de strijd aan, door een campagne op te zetten van creatie tot uitvoer. Tui beoordeelde de resultaten van de drie campagnes en bekroonde RapidSugar tot winnaar van de Battle of the Agencies. Doorslaggevend voor de keuze voor RapidSugar waren de significante verhoging van de omzet en een hoge sentiment score.

"Ik ben zo enthousiast over de spectaculaire vernieuwingsslag die e-mail meemaakt. In vergelijking met online en social heeft het e-mailmarketing misschien even gekost om significant te vernieuwen," aldus Frans Reichardt, juryvoorzitter DDMA E-mail Awards 2018. "Als ik nu zie hoe e-mailprofessionals slim data gebruiken door de voorspellende kracht van algoritmen in te zetten en met interactieve e-mails de user experience verbeteren, ben ik ervan overtuigd dat e-mail relevanter is dan ooit."