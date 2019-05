 Tempo Team, KPN en Pathé genomineerd voor Email Awards 2019

Wie voerde dit jaar de beste e-mailcampagne? - De jury van de DDMA Email Awards 2019 onthulde deze week dat Tempo Team, KPN en Pathé zijn genomineerd voor de beste E-mail Campagne van 2019.



Kevin Ruhe van E-llenials (Beter Bed & Intergamma), Dennis Figge van Schiphol en Bob Mencke van Wehkamp maken kans om tot E-mail Professional van het jaar uitgeroepen te worden. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de DDMA Email Summit op 20 juni.



Enthousiaste jury

Juryvoorzitter Frans Reichardt: "De jury is enthousiast over het aantal en het niveau van de inzendingen. We zien bewegingen in e-mailmarketing die zich in voorgaande jaren al voorzichtig aftekenden, nu versterkt doorzetten. Denk aan het gebruik van algoritmen om e-mails nog relevanter te maken voor de individuele ontvanger, betere afstemming op de customer journey en het meewegen van klantbeleving als KPI voor effectiviteit van e-mail. Het kanaal blijft zich hiermee verder ontwikkelen."

Vorig won FrieslandCampina de award voor de beste E-mail Campagne met de campagne ‘Eurosparen’ en Kim de Klerk, toen nog werkzaam bij NS en inmiddels bij Knab, werd verkozen tot E-mail Professional van het Jaar. RapidSugar was de beste in de Battle of the Agencies. RapidSugar is dit jaar wederom genomineerd voor hetzelfde onderdeel, samen met Add to Favorites en OMG. De drie bureaus gaan een e-mail ontwikkelen die verstuurd wordt door Holland Casino, de opdrachtgever van deze bureaustrijd tijdens deze editie.



Google toegevoegd aan sprekersline-up Email Summit

Naast de aankondiging van de genomineerden voor de Email Awards maakt de organisatie ook bekend dat Filip Stanis, Developer Advocate bij Google, is toegevoegd aan de sprekersline-up van de Email Summit. Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Filip Stanis, Developer Advocate bij Google

Patrick de Brouwer, Ethical Hacker bij Northwave

Bart Fussel, oprichter van Intelligent Innovation

Kevin Linden, Partner bij NiftyImages

Daniel Ogertschnig, Head of Customer Acquisition bij New10

Andreas Fabricius, Product Specialist bij Vero Moda

Mariëlle Heemels, Product Owner Digitale Wereld bij Eneco

Helen Zuurmond, Head of CRM & Customer Service bij HEMA

Matthias de Bruyne, Legal Counsel bij DDMA