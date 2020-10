 Vacaturetrend kruipt dichter bij trend van vorig jaar en voor coronacrisis

Aantal vacatures verpleegkunde ruim boven niveau 2019 - Het aantal vacatures in Nederland stijgt al geruime tijd en in september weer sneller dan de maanden ervoor. Met -21 procent ligt het aantal vacatures nog wel onder de vacaturetrend van vorig jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed. Ten opzichte van de trend in augustus is er een stijging van vijf procent waar te nemen, één van de grootste stijgingen sinds de maand mei.



Vrijwel alle sectoren blijven zich herstellen, behalve de horecasector. "De dip in herstel die we vorige maand noteerden lijkt dus weer rechtgetrokken," zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. "Vrijwel in alle sectoren noteren we groene cijfers." Nieuwe vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, maken ook een positieve ontwikkeling door. Vissers: "Het aantal vacatures in de verpleegkunde bevindt zich de afgelopen zeven dagen ruim boven de trend van vorig jaar. De aanleiding daarvan is mogelijkerwijs dat ziekenhuizen aan het opschalen zijn. De lessen uit de eerste golf lijken te zijn getrokken en om te voorkomen dat de reguliere zorg stil komt te liggen, is de zorgsector grootschalig aan het werven."



Bouw is uit dip, horeca nauwelijks op zoek

Ook in de bouw groeit het aantal vacatures hard. Met 0,1 procent onder de trend van vorig jaar is deze sector zo goed als hersteld. Minder herstel is waar te nemen in de verzekeringssector, daar blijft de trend met bijna zestig procent ruim onder die van vorig jaar. In de horeca is de stijgende lijn nu onderbroken, ten opzichte van de vorige periode is het aantal vacatures afgenomen. In vergelijking met vorig jaar stijgt het verschil nu naar boven de 50 procent. Zorgelijk, vindt Vissers. "Dat er nu ruim de helft minder mensen wordt gezocht in de horeca is een vertaling van de maatregelen tegen corona. Het toont aan dat landelijke maatregelen een directe impact op werkgelegenheid hebben."



Klantenservice medewerker, verzorgenden IG en schoonmakers meest gezocht

In september is er het meest gezocht naar medewerkers voor klantenservice, verzorgenden IG en schoonmakers. Het beroep betontimmerman voert de lijst aan van de grootste stijgers in aantal vacatures, gevolgd door intercedent en opticien. Vorige maand viel op dat er veelvuldig naar mensen in de detailhandel werd gezocht, maar die sector is nu ingezakt. "We zien nu meer een vertakking als het ware," zegt Vissers. "Mogelijk zegt dat iets over hoe diverse bedrijven en sectoren het hoofd bieden aan de crisis en maatregelen."



Nederland ten opzichte van andere landen

Naast Nederland laten vrijwel alle landen positieve ontwikkelingen in de vacaturetrends zien. Vissers: "We blijven positieve ontwikkelingen waarnemen als het gaat om de vacaturetrends en Nederland behoort samen met Canada en de VS tot de snelste stijgers. Alleen in Italië merken we een kleine dip op."