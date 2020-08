 Herstel vacaturetrend zet verder door

Nieuwe vacatures boven niveau van voor corona-uitbraak - Het aantal vacatures ligt met -29 procent nog steeds onder de vacaturetrend van vorig jaar als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, maar lijkt op weg naar herstel. Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed. Toch is er sprake van verder herstel, aangezien de vacaturetrend begin juni nog -38 procent en begin juli nog -35 procent onder de trend van vorig jaar lag.



Ook laten vrijwel alle beroepsgroepen ten opzichte van vorige maand verbeterde cijfers zien. "Het herstel op de vacaturemarkt zet verder door," aldus Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. Ook nieuwe vacatures, vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, maken een positieve ontwikkeling door. Die vacaturetrend ligt zelfs zeven procent boven de trend van vorig jaar. "Een goed signaal voor de komende periode. Waar we normaal gesproken vacatures in de zomerperiode iets zien afnemen, zijn werkgevers nu juist weer werknemers aan het werven nadat ze noodgedwongen afgeremd werden."



Meer beroepsgroepen krabbelen op, horeca en hospitality maken sprong voorwaarts

Begin juni toonden de eerste beroepsgroepen stabilisatie van de dalende vacaturetrend. Inmiddels laten vrijwel alle andere sectoren herstelbewegingen zien ten opzichte van vorige maand.

Voor de horeca lag de vacaturetrend begin juni nog 70 procent onder de vacaturetrend van dezelfde periode vorig jaar, inmiddels is dat 57 procent. Ook de hospitalitysector krabbelt verder op, van -65 procent in juni naar -59 procent in juli. "De zwaarst getroffen sectoren blijven door de maatregelen nog steeds achter als het gaat om het aantrekken van nieuwe werknemers, maar de eerste stap voorwaarts is gemaakt. Daarbij heeft de vakantieperiode en het feit dat veel mensen binnen Nederland op vakantie gaan een positieve invloed op deze cijfers."



Meeste vraag naar timmermannen, verkopers en verpleegkundigen

De afgelopen maand is er de meeste vraag naar timmermannen, verkopers en verpleegkundigen. Vissers: "Deze functies zijn niet nieuw in de top 10. We zien echter ook dat de stijgings- en dalingspercentages kleiner worden en verder stabiliseren. Daarin is terug te zien dat er de afgelopen maand geen verregaande maatregelen zijn genomen die direct effect hebben op specifieke functies."

Als het gaat om functies die het snelst zijn gestegen, voert parttime verkoopmedewerker de lijst aan, gevolgd door inpakmedewerker en kamermeisje. Opvallend is bovendien dat verschillende horecafuncties hun intrede doen in de top tien van vacatures met de grootste stijging, zoals kok, medewerker bediening en medewerker keuken. "Zoals de vacaturetrend voor de sector al liet zien, heeft de horeca weer meer lucht gekregen en is weer op zoek naar werknemers."



Moeilijk in te vullen banen

Ondanks dat er nog steeds sprake is van minder vacatures vergeleken met vorig jaar, zijn er ook een aantal vacatures waarin het relatief veel tijd kost om ze in te vullen. Dit geldt onder andere voor filiaalleiders. "Het lukt bij meer dan 90 procent van de vacatures niet om binnen twee maanden een geschikte kandidaat te vinden," aldus Vissers. Ook supermarkten zijn naarstig op zoek naar vulploegleiders en vulploegmedewerkers. "Hier zien we bijvoorbeeld vaak dat werkgevers deze vacatures voor langere tijd open laten staan, omdat ze altijd op zoek zijn naar geschikt personeel." Daarnaast staan veel banen in de IT en techniek vaak voor langere tijd open, waarin de afgenomen vraag nog niet compenseert voor de beperkte beschikbaarheid van werknemers met de juiste ervaring en kwalificaties.



Nederland ten opzichte van andere landen

Naast Nederland laten vrijwel alle landen positieve ontwikkelingen in de vacaturetrends zien. "In elk land verschillen de genomen maatregelen rond het coronavirus en de huidige stand van zaken. Toch zien we overal positieve ontwikkelingen als het gaat om de vacaturetrends. Dit wijst erop dat werkgevers anticiperen op de situatie en weer voorzichtig mensen aantrekken."