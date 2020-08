  Eén op vijf vacatures in gezondheidszorg onvervulbaar

Veelbesproken herwaardering in zorg leidt voorlopig niet tot structureel hoger arbeidsaanbod - Ondanks de coronacrisis en de sterke terugloop van het aantal vacatures is 10,4 procent van de vacatures in Nederland onvervulbaar, blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktindicator van ABN AMRO. Dat betekent dat één op de tien openstaande vacatures niet aansluit bij de beroepsinteresse van werkzoekenden en/of de reisafstand die zij bereid zijn af te leggen.



Hierdoor leidt de groei van de werkloosheid als gevolg van corona niet per definitie tot een ruimere arbeidsmarkt. Tussen regio’s en sectoren zijn er grote verschillen. Zo zijn vacatures in de zorg of de energiesector op dit moment veel moeilijker te vervullen dan in de sector leisure. Het tekort aan zorgpersoneel blijft ook na de lockdown hoog. Er staan zelfs meer vacatures uit dan in het begin van februari.



Binnen zorg is krapte aanzienlijk hoger

In de gezondheidszorg is ruim één op de vijf vacatures onvervulbaar. De krapte voor de beroepsgroep verpleegkundigen (34 procent van onvervulbare vacatures) is hoog en voor meer specialistische beroepen ligt het percentage onvervulbare vacatures nog hoger, zoals voor cardiologisch verpleegkundigen (82 procent), verpleegkundig specialisten (70 procent) en intensive care-verpleegkundigen (60 procent). Oorzaak voor de tekorten in de zorg is onder meer de vergrijzing die tot een hogere zorgvraag leidt. Bovendien concludeerde een overheidscommissie dat 43 procent van nieuwe werknemers in de zorg binnen twee jaar weer vertrokken is. De veelbesproken (her)waardering van vitale beroepen tijdens de coronacrisis, zoals de zorg, lost het tekort voorlopig dus niet op. Uit onderzoek van ABN AMRO en PanelWizard in april blijkt dat weliswaar achttien procent van de werkende Nederlanders zich meer aangetrokken voelt tot een baan in de zorg dan voor de coronacrisis, maar een even hoog percentage stelt zich juist minder aangetrokken te voelen.



Zeven van de tien chronische patiënten positief over zorg op afstand

ABN AMRO verwacht dat het tekort aan zorgpersoneel hoog blijft. "Dat verwachten we vooral in de grote steden. Zo is volgens onze indicator maar liefst 56 procent van de zorgvacatures in Rotterdam onvervulbaar, in Amsterdam is dat 41 procent, in Utrecht 40 procent en in Den Haag 29 procent," vertelt Sonny Duijn, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO. "De krapte in de grote steden heeft te maken met de relatief lage lonen in de gezondheidszorg, waardoor het voor zorgpersoneel moeilijker is de hoge woonkosten in grote steden te dragen. Werken buiten de grote steden is dan het alternatief. Digitalisering en ‘zorg op afstand’ kunnen een deel van de oplossing zijn. Hierbij krijgen patiënten onder meer hulp via uitlegvideo’s en wordt op afstand hun gezondheid gemeten en de diagnose gesteld. Het is een hoopvol signaal dat uit eerder onderzoek van ABN AMRO blijkt dat maar liefst 70 procent van de chronische patiënten voor zorg op afstand openstaat."