 Herstel vacaturetrend zet gestaag door

In bijna alle branches stijgt de vraag naar personeel weer - Het aantal vacatures ligt met -26 procent nog steeds onder de vacaturetrend van vorig jaar als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen. Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed, wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite. Begin juni lag de vacaturetrend nog op -38 procent, in juli was dit -29 procent onder de trend van 2019.



Bovendien laten vrijwel alle beroepsgroepen, ten opzichte van vorige maand, nu aanhoudend verbeterde cijfers zien. "We noteren dus herstel op de vacaturemarkt," aldus Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. "Hoewel we zien dat het minder snel gaat dan in de vorige maanden. Een aantal sectoren kan zich relatief snel herstellen waar in een aantal andere sectoren een lange adem vereist is." Nieuwe vacatures, vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, maken ook een positieve ontwikkeling door. Vissers: "Het is goed nieuws dat deze vacaturetrend, net als vorige maand, boven de trend van vorig jaar ligt. Dit bewijst dat een deel van de bedrijven een nazomerse groei hebben ingezet en een inhaalslag aan het maken zijn."



Bouw en installatiesector maken dip door

De sectoren die het zwaarst geraakt zijn, de horeca- en hospitalitysector, krabbelen verder op. De vacaturetrend voor de horeca ligt inmiddels op -49 procent ten opzichte van vorig jaar, waar dat in juni nog -70 procent was. Verder laten vrijwel alle sectoren herstelbewegingen zien ten opzichte van vorige maand, behalve de bouw- en installatiesector. Vissers: "Mogelijk is dit een eerste signaal dat deze sectoren vertraagd een moeilijke tijd tegemoet gaan."



Meeste vraag naar verkopers, verzorgenden IG en schoonmakers

In augustus was er de meeste vraag naar verkopers, verzorgenden IG en schoonmakers. Het beroep bakker voert de lijst aan van functies met de grootste stijging in vacatures, gevolgd door bezorger en weekendhulp. Opvallend is bovendien dat vijf van de tien functies in de lijst van grootste stijgers beroepen in de detailhandel zijn. "Zoals de vacaturetrend voor de detailhandel al laat zien, zijn winkels en supermarkten weer volop aan het werven," zegt Vissers.



Nederland ten opzichte van andere landen

Naast Nederland laten vrijwel alle landen positieve ontwikkelingen in de vacaturetrends zien. Vissers: "In elk land verschilt de huidige stand van zaken en de genomen maatregelen rond het coronavirus. Toch zien we overal positieve ontwikkelingen als het gaat om de vacaturetrends. Dit wijst erop dat werkgevers anticiperen op de situatie en weer voorzichtig mensen aantrekken."