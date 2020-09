 Aantal werkende studenten zonder uitzicht op contractverlenging verdubbeld

Studenten slachtoffer van ontslagrondes - Het aantal werkende studenten dat bij de huidige baan geen uitzicht heeft op een nieuw contract, is gedurende 2020 bijna verdubbeld. In het eerste kwartaal van dit jaar gaf slechts tien procent van de werkende studenten nog aan zeker te weten na afloop van het contract nieuw werk te moeten zoeken. In het derde kwartaal was dat percentage gegroeid naar zeventien procent.



Het eind van coronajaar 2020 loopt langzaam op zijn einde en daarmee krijgt Sollicitatiedokter steeds beter inzicht in hoe de arbeidsmarkt zich in dit desastreuse jaar ontwikkeld heeft. Bekend is dat in de nasleep van de coronacrisis veel mensen hun baan kwijtraakten, met name mensen met tijdelijke contracten vlogen de deur uit.



Studenten met definitief aflopend contract verdubbeld

Logischerwijs zijn studenten en scholieren in veel gevallen slachtoffer geworden van deze ontslagrondes. Uit onderzoek van Sollicitatiedokter in samenwerking met Intelligence Group blijkt dat nu zeventien procent van de werkzame studenten weet dat ze aan het eind van hun contract op straat worden gezet. In het eerste kwartaal van 2020 gold dat nog voor tien procent van de studenten en in het tweede kwartaal gold dat voor dertien procent van hen.



Wel meer zekerheid

Het slechte nieuws levert de studenten wel meer zekerheid op over hun contractverlenging. Terwijl in het eerste en tweede kwartaal van 2020 nog bijna 30 procent van de studenten niet wist of ze na het eind van hun contract op zoek moesten naar een nieuwe (bij)baan, leeft in het derde kwartaal nog maar iets meer dan twintig procent van hen in onzekerheid.



Percentage studenten met contractverlenging blijft gelijk

Opvallend is verder dat het percentage studenten dat een contractverlenging als zekerheidje beschouwt gedurende 2020 nauwelijks is veranderd. In het eerste, tweede en derde kwartaal was steeds 60 procent van de studenten ervan overtuigd dat ze na de afloop van hun contract een nieuw contract aangeboden zouden krijgen.

Krap 50 procent van die studenten mocht rekenen op een nieuw tijdelijk contract. Voor ruim toien procent van hen lag na hun aflopende dienstverband zelf een vast contract klaar.



Mogelijke gevolgen

De cijfers over studenten die geen contractverlenging krijgen kunnen schrijnende gevolgen hebben. Op persoonlijk vlak kan een aflopend contract voor een student op een drama uitlopen. Omdat studiebeurzen van tegenwoordig niet toereikend zijn kunnen studenten zonder werk hun huur niet betalen. Ze verhuizen daarom in veel gevallen terug naar hun ouders. Zo lopen ze een belangrijke, vormende periode in hun leven mis hetgeen grote gevolgen kan hebben voor zowel sociale contacten in hun latere privéleven als voor hun professionele netwerk.

Ook de economie zou blijvend beschadigd kunnen raken als te veel studenten die nu hun baan verliezen de arbeidsmarkt van hun studentenstad verlaten. Op moment dat de arbeidsmarkt weer aantrekt zullen werkgevers dan een tekort aan tijdelijke arbeidskrachten aantreffen.