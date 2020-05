 Jongeren maken minder betaalde uren sinds de crisis

Angst om baan te verliezen verdubbelt bijna onder de Nederlandse beroepsbevolking - 53 procent van de studenten en scholieren en 35 procent van de jongeren onder de 30 jaar, geeft aan minder betaalde uren te kunnen maken sinds het begin van de crisis. Voor de Nederlandse beroepsbevolking ligt dit percentage op twintig procent. Van de groep van 45 jaar en ouder is dit 9,5 procent.



Met de stelling of de Nederlands beroepsbevolking bang is om in de komende twaalf maanden hun baan te verliezen, is 14,3 procent het (zeer) eens. Dit was voor de crisis in het eerste kwartaal van 2020 nog 7,6 procent. Sinds de coronacrisis is dit percentage bijna verdubbeld (+88 procent)

De daling van het aantal vacatures na de coronacrisis blijft op gemiddeld 25 procent in week 17, maar verbetert licht ten opzichte van de week daarvoor. In week 17 (tot en met 26 april) hebben uitzend- en bemiddelingsbureau een sterke opleving gehad in het aantal vacatures (+zeventien procent) ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal nieuwe vacatures bij werkgevers bleef in vergelijking met de week daarvoor gelijk.

Sinds de crisis is de daling in nieuwe vacatures bij werkgevers twee keer zo groot als bij bureaus: -35 procent om -achttien procent.

Het geschatte verlies aan vacatures sinds de intelligente lockdown is bijna 56.000. De grootste klap wordt daarin geïncasseerd door de arbeidsbemiddeling en uitzendbranche. Het geschatte verlies in die sector is 24.000 minder nieuwe vacatures, 43 procent van het totaal. Voor deze waarnemingen zijn de meest recente onderzoeksdata van Intelligence Group gebruikt onder 819 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking ondervraagt in week 16-17 van 2020 (data tot en met 26 april). En zijn de actuele vacaturedata van Jobdigger gebruikt tot en met 26 april 2020. Dit betreft 822.911 unieke online vacatures sinds het begin van 2020



Jongeren en bijbaners krijgen de hardste klappen op de arbeidsmarkt

Mede ingegeven voor het feit dat veel jonge mensen werken in sectoren die hard worden geraakt, zoals de horeca en detailhandel én het feit dat er relatief veel jonge mensen werken in tijdelijke en flexcontracten maakt dat de coronacrisis hen veel harder raakt op de arbeidsmarkt dan bijvoorbeeld oudere werknemers. Wanneer we vervolgens inzomen op onderzoek dat Intelligence Group onder 819 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking heeft gedaan, vallen de onderstaande zaken op:

De arbeidsmarktactiviteit – het aandeel mensen dat actief op zoek is naar (ander) werk - in Nederland is sterk gestegen van 11,4 procent naar 13,5 procent. Dit betekent een stijging van bijna 200 duizend mensen die actief op zoek zijn. Dit wordt primair veroorzaakt door een sterke toename van studenten en scholieren die op zoek zijn naar een nieuwe bijbaan.

Voor bijna de helft (47 procent) van de Nederlandse beroepsbevolking is de manier waarop werkgevers omgaan met de coronacrisis belangrijk in hun keuze om te blijven bij een werkgever of te kiezen voor een andere werkgever. Bij jongeren onder de 30 jaar en vrouwen is dit substantieel belangrijker, respectievelijk 59 procent en 51 procent.

Ook leent het werk van jongeren en bijbaners zich minder goed voor thuiswerken. Toch is dertien procent van hen is het (zeer) oneens met de stelling 'Mijn werkgever neemt voldoende maatregelen om mij te beschermen tegen het coronavirus.' Hoe ouder de werknemer is, des te meer voelt hij/zij zich beschermd door de werkgever.

"De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan momenteel razendsnel. Met honderdduizenden tozo-aanvragen, het ontbreken van stageplaatsen, sectoren die platliggen en normaliter voor veel werkgelegenheid zorgen, en een groot deel van de werknemers die nu minder uren maken dan voor de crisis, zal de werkloosheid in de komende maanden met honderdduizenden stijgen. Jongeren, flexwerkers, zpp’ers en starters op de arbeidsmarkt zullen daarin bovengemiddeld hard worden getroffen, alle goede maatregelen ten spijt," aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.



Sectoren die relatief het hardste zijn geraakt (met minimaal 100 vacatures sinds begin 2020)

In totaal zijn 822.911 vacatures geanalyseerd in 1.158 sectoren. In 79 procent van de sectoren (910 stuks) was sprake van krimp sinds de intelligente lockdown. In 39 procent van de gevallen was de krimp zelfs 50 procent of meer. De twintig sectoren die relatief het hardste zijn geraakt staan hieronder.



Sectoren die het relatief erg goed doen (met minimaal 100 vacatures sinds begin 2020)

Naast de krimpsectoren zijn er ook sectoren die het goed doen. Denk hierbij scholen, supermarkten, bouwmarkten, aan (toe)leveranciers van tuincentra, doe-het-zelf-zaken, wooninrichting, kredietverstrekkers en opsporing en politie.