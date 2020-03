 Meerderheid studenten bereid bij te springen in zorg en distributie

Student wil graag bijspringen - Een groot deel van de studenten in de randstad is bereid om bij te springen waar nodig ten tijde van de coronacrisis. 62 procent van de studenten staat direct open voor flexwerk in de zorg en 60 procent wil graag helpen in de logistiek of voedselindustrie. Nog eens 50 procent zou aan de slag willen in de schoonmaak of kinderopvang.



Dat blijkt uit een onderzoek van Youbahn aan bijna 5.000 studenten in de randstad. Hoewel in een aantal sectoren, zoals de horeca, op dit moment nagenoeg geen werk is, zijn er andere branches waar juist meer behoefte is aan arbeidskrachten. Om deze industrieën beter te kunnen bedienen voerde Youbahn een onderzoek uit. Zo brengt het platform in kaart of de tekorten aan mankracht door studenten ingevuld kunnen worden.



Top tien

In welke branche zouden studenten willen werken? Dat is de vraag die door Youbahn aan bijna 5000 studenten werd gesteld. Opvallend is dat veel studenten bereid zijn om hun favoriete bijbanen in de evenementen- en horecabranche te verruilen voor een bijbaan in de zorg.

Top tien branches waarin studenten nu willen bijspringen:

Zorg - 62,8 procent Voeding/voedselketen/logistiek - 60,5 procent Callcenters – klantenservice - 60,5 procent Hulpverlening - 54,7 procent Ziekenhuizen - 53,5 procent Meldkamer - 51,2 procent Kinderopvang - 50,0 procent Schoonmaak - 50,0 procent Internet & telefoonvoorziening - 37,2 procent Bezorgdiensten - 36,0 procent