 Aantal sollicitaties neemt na coronadip weer toe (nu het aantal vacatures nog)

Meer werkzoekenden, minder vacatures - Na een tijdelijke dip in het aantal sollicitaties, klimt de sollicitatieactiviteit in Nederland inmiddels weer richting het niveau van voor de coronacrisis. Er is echter sprake van vernauwing op de arbeidsmarkt, doordat het aantal vacatures sterk is gedaald. Dit en meer blijkt uit onderzoek van CVster.nl naar de gevolgen van corona op de arbeidsmarkt op basis van data van UWV, CBS en eigen cijfers.



De gevolgen van corona zijn met name zichtbaar in het aantal vacatures. Met name sectoren waarin veel flexwerkers actief zijn, worden hard geraakt door de corona-uitbraak. In de horeca, HR, marketing & reclame en de financiële sector ligt dit zelfs boven de 45 procent. In heel Nederland is het aantal vacatures sinds februari met 34 procent afgenomen. In het onderwijs (-negen procent) en de zorg (-veertien procent) is deze afname het zwakst.

Het aantal werkzoekenden steeg van februari tot juli juist met dertien procent. In de horeca en het personenvervoer nam het aantal werkzoekenden het sterkst toe, met respectievelijk 42 procent en 35 procent. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kwamen hierdoor nog verder uit elkaar kwamen te liggen.



Stijging sollicitatieactiviteit

De 'slimme lockdown' in maart zorgde er eerst voor dat werkenden met een vaste baan hun plannen om van werkgever te wisselen even in de ijskast zetten. Doordat bovendien veel bedrijven een vacaturestop hadden ingesteld in diezelfde periode, daalde de sollicitatieactiviteit in rap tempo.

Inmiddels ligt deze sollicitatieactiviteit, mede door de explosieve toename in het aantal werkzoekenden, weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Door de sterke afname in het aantal beschikbare vacatures, betekent dit echter dat het momenteel dringen is voor het vinden van passend werk.