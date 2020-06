 Autobezit voor Nederlanders nog belangrijker in coronatijden

Meerderheid Nederlanders stelt auto-aankoop niet langer uit - Nederlanders (64 procent) vinden het bezit van een auto in tijden van de coronacrisis nog belangrijker in vergelijking met vorige maand* (57 procent). Dit blijkt uit een Europees vervolgonderzoek van AutoScout24. Ook blijkt dat Europeanen steeds minder vaak het openbaar vervoer (68 procent) en huur- en deelauto’s (55 procent) vermijden, vergeleken met een maand eerder.



In Duitsland (65 procent) en Oostenrijk (60 procent) liggen deze percentages nog lager, daar wordt het openbaar vervoer het minst gemeden.



Italianen en Belgen meest onzeker over coronasituatie

Europeanen zijn, ondanks een daling van negen procent, over het algemeen nog steeds onzeker over de huidige coronasituatie (40 procent). Vooral in Italië (48 procent) en België (53 procent) blijkt een hoge mate van onzekerheid. Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, vertelt: "Nu regels worden versoepeld en we in Nederland meer naar buiten mogen, zien we dat de trend zich voortzet en autobezit nóg belangrijker is geworden. Met name Italianen en Belgen zijn nog steeds erg onzeker, maar we zien toch dat ook zij nu meer openstaan om samen in het OV te zitten en auto’s te huren of delen. Duitsers en Oostenrijkers zijn daarentegen het minst huiverig in het gebruiken van huur- en autodeelconcepten."



Ruim drie kwart van de Europeanen (78 procent) stelt hun geplande voertuigaankoop niet langer meer uit, daar waar dit vorige maand nog 73 procent was. Vooral de opinie van Nederlanders en Belgen is afgelopen maand veranderd; het aantal Nederlanders dat hun aankoop uitstelde, is zelfs bijna gehalveerd naar veertien procent.

Tevens is de auto-aankoopintentie bij veel Europeanen (65 procent) gestegen. Dit is vooral bij de Italianen (67 procent) en de Belgen (65 procent) het geval. Alleen in Oostenrijk is de koopintentie afgelopen maand met drie procent gezakt naar 64 procent. Ook de meerderheid van de Nederlanders (60 procent) geeft aan wel weer een auto aan te willen schaffen. "Deze koopintentie zien we ook terug in het aantal leads. Zo hebben we nog nooit zoveel aanvragen voor occasions naar onze dealers gestuurd als afgelopen maand. Het waren er bijna 100.000 in mei en dat is bijna twintig procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. We zijn dan ook blij met deze positieve ontwikkeling in de occasionmarkt," aldus Gómez y Maseland