 Organisaties zetten in op vakantiekracht

Meer animo voor schoonmaken en huishoudelijk werk - Veel werkgevers hebben deze zomer de keus gemaakt om vakantiekrachten te werven. Dat blijkt uit een analyse van Indeed. Opvallend is dat bepaalde sectoren meer vacatures dan vorig jaar voor seizoensarbeid hebben uitgezet. Voorbeelden zijn de horecasector en de schoonmaakbranche, waar nóg actiever geleund wordt op de inzet van studenten en scholieren.



"Dit is hoogstwaarschijnlijk een direct effect van de coronacrisis," vertelt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. "In veel sectoren is het alsnog opeens aanpoten geworden met de drukte. In de horeca is het uiteraard druk sinds restaurants en cafés hun deuren weer hebben mogen openen. Normaal gesproken start de sector al eerder met het aantrekken van werknemers voor de zomerperiode, maar dit jaar is dat logischerwijs pas later op gang gekomen." In de branche was het aandeel vacatures voor vakantiekrachten in 2020 dan ook vier procent hoger dan in 2019.



Flexibele schil als oplossing voor onzekerheid

In diverse sectoren is logischerwijs een bepaalde mate van afwachtendheid te zien. Vissers: "Er wordt eerst bekeken hoe groot de toestroom klanten daadwerkelijk is, alvorens nieuwe werknemers aan te trekken. De terrassen zitten relatief vol, maar horecaondernemers weten natuurlijk simpelweg niet hoe lang de tap blijft stromen. Het heeft er alle schijn van dat de ondernemers voorzichtiger zijn geworden. Ze voegen nu een flexibele schil toe en die kan ontzettend belangrijk voor hun continuïteit."



Schoonmaker populairste vakantiebaan

Vakantiekrachten die actief willen zijn in de schoonmaakbranche hebben ook meer kans op een functie dan vorig jaar. Schoonmaker is ook meteen de meest aangeboden met een totaal aandeel van tien procent. Het aantal functies is nog eens met vier procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van 2019 valt er nog meer op. Voor de functie huishoudelijk medewerker wordt vooralsnog zes procent vaker dan vorige zomer een vakantiekracht geworven.

Daarnaast is geanalyseerd welke bedrijven en organisaties het vaakst vacatures beschikbaar hebben voor vakantiekrachten. De Zeeman en McDonalds staan nog steeds te popelen om tijdelijk personeel aan te nemen. Ook schoonmaakbedrijven Hago en Asito staan in de top acht bedrijven die vooralsnog de meeste banen in de aanbieding hebben voor mensen die een tijdelijk dienstverband zoeken.



Interesse verschuift

De interesse onder werkzoekenden in vakantiewerk als verkoper, huishoudelijk medewerker en schoonmaker is ook toegenomen ten opzichte van vorig jaar. "Het is zeer waarschijnlijk dat mensen hun kansen op een vakantiebaan maximaliseren door hun interesse te verleggen naar sectoren waar wel werk is. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld kantoorpanden door lange sluitingen ten gevolge van de crisis extra schoongemaakt moeten worden. Dat zien we nu in deze cijfers terug. Daarnaast zou het ook nog kunnen zijn dat jongeren ervoor hebben gekozen om dit jaar niet op vakantie te gaan en dus naar banen zoeken die snel ingevuld kunnen worden."

Werkzoekenden zijn verder vaker geïnteresseerd om tijdelijk te werken in de verkoopbranche. Ten opzichte van 2019 is de interesse voor banen als verkoper toegenomen met zes procent. De interesse voor huishoudelijk werk is twee procent groter dan vorig jaar.