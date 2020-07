 Twaalf B Corp-organisaties roepen op tot goed werkgeverschap via WieZetJijOpEen. nu

Onder andere Auping, WeTransfer, Triodos Bank, Dopper, Seepje en MUD Jeans sluiten zich aan - B Lab, de organisatie achter B Corp, heeft zich net als maar liefst twaalf ‘B Corp gecertificeerde bedrijven’ aangemeld bij het open platform WieZetJijOpEen.nu. Daarmee zijn ‘B Corps’ oververtegenwoordigd op het platform waarop bedrijven gezamenlijk oproepen tot goed werkgeverschap.



Onder andere Auping en WeTransfer, bedrijven die afgelopen maand allebei B Corp zijn geworden, hebben zich aangesloten. "Het is geen toeval dat twaalf B Corp-gecertificeerde bedrijven zijn aangesloten bij WieZetJijOpEen.nu," zegt Hubertine Roessingh, Executive Director B Lab Benelux. "Organisaties die het B Corp-keurmerk dragen, zijn bedrijven bij wie verantwoord ondernemerschap in het DNA zit." Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een B Corp-certificering doorlopen een strenge audit, waarbij niet alleen naar de ecologische, maar vooral ook naar de sociale prestaties wordt gekeken. Roessingh: "Een belangrijke vraag die een grote rol speelt in de audit is: ‘hoe gaat een bedrijf om met haar werknemers?’. Daarnaast wordt een organisatie beoordeeld op transparantie en verantwoordelijkheid. Thema’s die in deze onzekere tijden een belangrijke rol spelen en waar WieZetJijOpEen.nu ook aandacht voor vraagt."



WeTransfer

Twee bekende bedrijven, die afgelopen maand officieel B Corp zijn geworden, hebben zich ook aangesloten bij WieZetJijOpEen.nu. Het gaat om het Nederlandse techbedrijf WeTransfer en beddenfabrikant Auping. "Solidariteit maakt vanaf het begin deel uit van de WeTransfer-ethos. We zijn dan ook blij dat we vorige maand onze B Corp-status hebben verkregen en ons deze maand aansluiten bij WieZetJijOpEen", zegt Gwen Burbidge Head of HR bij WeTransfer. "We zorgen ervoor dat we als bedrijf een platform blijven dat een eerlijke, inclusieve en duurzame samenleving ondersteunt. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld geholpen om 35 miljoen dollar aan medische schulden af te schaffen voor inwoners met een laag inkomen in de buurt van ons kantoor in Los Angeles. Ook voor onze eigen medewerkers hanteren we het People First-principe. Toen corona zijn intrede deed, hebben een aantal managers een handboek met richtlijnen opgesteld. Dit gebruiken we om onszelf en elkaar te steunen in deze onzekere tijden. De richtlijnen zijn gebaseerd op onze bedrijfswaarden: we zijn er allemaal eigenaar van, we zijn optimistisch, we maken het mogelijk en we zijn inclusief."



Auping

Ook Auping roept via het platform op tot goed werkgeverschap. Het familiebedrijf uit Deventer heeft als concreet doel gesteld om de wereld leefbaar, gezond en veilig te houden voor toekomstige generaties. "Dat begint met solidariteit richting onze medewerkers, partners en klanten. Want samen staat u niet alleen sterker, maar bereikt u ook meer," zegt Martijn Aalders, Manager Human Resources bij Koninklijke Auping. Naast het continu in gesprek blijven met alle medewerkers en het zorgen voor een veilige werkplek maakt Auping in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), miljoenen medische mondmaskers ter bescherming van zorgmedewerkers die in aanraking komen met coronapatiënten. Aalders: "Dit vroeg behoorlijk veel flexibiliteit van mensen, maar er is vanuit onze hele organisatie veel enthousiasme om iets te betekenen in deze crisis. En het levert heel veel energie, een groot gevoel van saamhorigheid en een echte ‘do good’ mentaliteit op."



Great Place To Work

WieZetJijOpEen wordt ondersteund door Great Place To Work. "We zijn ontzettend blij dat zoveel B Corp-organisaties zich hebben aangesloten bij het platform," zegt René Brouwers, directeur van Great Place To Work. "Deze werkgevers kiezen heel bewust voor een PeopleFirst-strategie. Dat is de slimste strategie die je nu kunt voeren en die op de lange termijn het meeste oplevert. Geweldig te zien en bovenal complimenten voor hun lef hierin."