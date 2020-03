 Online imago beïnvloedt sollicitatiegedrag

68 procent noemt online imago potentiële werkgever ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ - Voor maar liefst 73 procent van de werkzoekende Nederlanders is een slecht online imago een goede reden om niet te solliciteren bij een potentiële werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van Jobrapido onder 500 Nederlandse sollicitanten. Van alle ondervraagden vindt 68 procent het online imago van een toekomstige werkgever belangrijk; een kwart van hen noemt het zelfs ‘zeer belangrijk’.



Dat de online reputatie van een werkgever van groot belang is voor sollicitanten, blijkt verder uit het feit dat maar liefst twaalf procent van hen deze als doorslaggevende reden noemt om voor een bepaalde baan te kiezen. "Het eerste gedeelte van het sollicitatieproces speelt zich tegenwoordig vrijwel geheel online af," zegt Rob Brouwer, CEO van Jobrapido. "Door de coronacrisis missen we de fysieke contactmomenten die we normaal gesproken met organisaties hebben. Het online imago van een werkgever is hierdoor alleen maar belangrijker geworden. Over de hele wereld ziet men de impact van het virus op bedrijfscommunicatie. Organisaties berichten op dit moment voornamelijk over initiatieven op het gebied van corporate social responsibility en laten tegelijkertijd zien dat ze er voor hun medewerkers en opdrachtgevers zijn."



Informatie zoeken

Zonder uitgebreide informatie over de potentiële werkgever kan het lastig zijn om een openstaande vacature op waarde te schatten. Uit het onderzoek blijkt dat 91 procent van de ondervraagden daarom online op zoek gaat naar informatie over zijn eventuele toekomstige werkgever, alvorens er te solliciteren. Maar liefst de helft van de respondenten gebruikt hiervoor de bedrijfsprofielen op social media, zoals: LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Zeventien procent van hen zegt met Google of soortgelijke zoekmachines te zoeken naar nieuwsartikelen. Opvallend genoeg raadpleegt slechts negen procent de bedrijfswebsite. Brouwer: "Uiteindelijk draait het allemaal om relevantie. Het online imago van de organisatie kan feilloos zijn, maar als dit niet aansluit bij de uiteindelijke employee experience dan blijft deze sollicitant niet lang binnen boord."



Offline voorwaarden

Ondanks dat het online imago van een werkgever een grote rol speelt in de beslissing om wel- of niet te solliciteren, zijn de belangrijkste redenen om voor een baan te kiezen nog altijd analoog van aard. Uit een eerder onderzoek van Jobrapido, uitgevoerd door Intelligence Group, bleek dat 53 procent van de ondervraagden een goed salaris de belangrijkste voorwaarde voor een baan vindt, gevolgd door een goede werksfeer (44 procent) en een vast contract (41 procent). Opvallend genoeg geven Millennials veel minder om een vaste betrekking (slechts 35 procent), maar hechten zij juist meer waarde aan carrièremogelijkheden (27 procent tegenover elf procent van de oudere generaties) en uitdagend werk (27 procent tegenover 21 procent).