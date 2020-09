 Ruim één op de vijf organisaties heeft geen HR-strategie

Voor 22 procent is het kostenaspect leidend in de besluitvorming rondom de HR-strategie - Maar liefst 23 procent van de organisaties in Nederland heeft geen HR-strategie. Dit blijkt uit onderzoek van Nextmoves, implementatiepartner van SAP SuccessFactors en SAP HCM, uitgevoerd onder ruim 300 HR-professionals. Het zijn voornamelijk de kleinere organisaties die geen HR-strategie hebben gedefinieerd



Zo heeft meer dan een kwart (27 procent) van de organisaties met minder dan 250 medewerkers geen HR-strategie, terwijl dit van de organisaties met meer dan 250 medewerkers slechts negen procent is.



Bedrijven nemen HR-besluiten op basis van kosten

Wanneer er besluitvorming plaatsvindt rondom de HR-strategie, vindt die voor 22 procent van de organisaties voornamelijk plaats op basis van de kosten. In de basis nemen de meeste organisaties (37 procent) besluiten over de HR-strategie met de langetermijnvisie in gedachten. Hier staat nog steeds een aanzienlijk aantal organisaties (16 procent) tegenover dat besluiten voor de HR-strategie ad hoc neemt. Het zijn zowel kleine als grote organisaties die het zo aanpakken.



CEO is de beslisser

Als de HR-strategie wordt opgesteld, doen Nederlandse organisaties dit voornamelijk voor de middellange termijn. Zo geeft 44 procent aan dat er een strategie is uitgezet voor tussen de een en vijf jaar. De beslissingen rondom de HR-strategie worden in de helft van de organisaties (49 procent) genomen door de CEO. Bij slechts zeventien procent van de organisaties is het de CHRO die bepaalt.

Jeroen de Bruijn, Manager Sales bij Nextmoves: "Het is belangrijk dat HR-professionals en de beslissers over de HR-strategie zich ook focussen op de lange termijn. De functie van HR-professionals en de HR-afdeling zien we veranderen. Dat blijft de komende jaren doorgaan. Dit zit met name in de digitalisering van gegevens en het automatiseren van de administratieve werkzaamheden. En dat niet alleen: de hele manier van werken zal door de digitalisering en automatisering gaan veranderen. Het is belangrijk dat organisaties zich daar ook middels de HR-strategie op voorbereiden. Al met al zal de overgang naar meer automatisering ertoe leiden dat er meer ruimte komt om te focussen op de kern van HR-functies en meer aandacht gegeven kan worden aan de ontwikkeling van medewerkers.