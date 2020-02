 Vier HR-trends voor 2020

Door automatisering van taken zullen niet alleen banen verdwijnen, maar ook ontstaan - Talentsoft presenteert haar HR-trends voor 2020. De trends zijn gebaseerd op de trends en ontwikkelingen die Talentsoft in de markt ziet en op basis van gesprekken met verschillende HR-experts. Eén van de belangrijkste thema’s dit jaar binnen HR-afdelingen is kunstmatige intelligentie (AI), zo laat Talentsoft in haar HR-trends rapport weten.



AI biedt HR-afdelingen namelijk zowel mogelijkheden om de ontwikkeling van werknemers te ondersteunen als de zakelijke uitdagingen van hun organisatie aan te gaan: van gegevensbeheer tot het anticiperen op toekomstige behoeften aan vaardigheden, en van het benadrukken van ieders unieke kwaliteiten tot dat van het belang van het collectief.



Trend 1 - Geen AI zonder data

Meer en meer organisaties gebruiken AI in hun HR-processen, maar dat heeft pas zin als het ook de juiste informatie oplevert: die van werknemers zelf. In 2020 is een van de grootste uitdagingen voor organisaties het in stand brengen van een klimaat van vertrouwen en transparantie waardoor werknemers inzien hoe relevant het is om proactief essentiële data aan AI te verstrekken. Het gaat verder dan het beschermen van data alleen: organisaties moeten duidelijk maken hoe ze deze data zullen gebruiken. Welke vragen willen ze beantwoorden? En welke voordelen levert het werknemers op bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden?



Trend 2 - Het unieke karakter van werknemers achterhalen

In het komende decennium zullen organisaties hun medewerkers moeten aanmoedigen en trainen om te ontdekken wat hen uniek maakt: wat willen ze worden? Wat willen ze doen? Hoe kunnen ze floreren? Dankzij AI kunnen mensen bijvoorbeeld verborgen talenten ontdekken, nieuwe vaardigheden opdoen en zo efficiënter worden in hun werk. Hoewel organisaties al zijn begonnen met hun digitale transformatie, ontdekken ze dat nieuwe technologieën veel mogelijkheden bieden om de creativiteit en het aanpassingsvermogen van hun werknemers te bevorderen. Alexandre Pachulski, co-founder van Talentsoft: "We zijn ervan overtuigd dat in een voortdurend veranderende werkomgeving innovatie, en in het bijzonder AI, iedereen in zijn of haar ambities moet ondersteunen."



Trend 3 - Het toekomstige potentieel van werknemers verkennen en onthullen

Door automatisering van taken zullen niet alleen banen verdwijnen, maar ook ontstaan. Op dit moment zijn er nog niet voldoende mensen klaar voor deze nieuwe banen, omdat mensen nog niet over de juiste skills beschikken. ‘Soft skills’ worden belangrijker, omdat ze essentieel zullen zijn voor HR en managers die de risico's die ‘upskilling’ met zich meebrengt in goede banen moeten leiden. "In 2020 moeten organisaties het toekomstige potentieel van hun werknemers verkennen en onthullen. Dit is noodzakelijk om bedrijfstransformaties mogelijk te maken die door de digitale revolutie worden veroorzaakt," aldus Pachulski.



Trend 4 - Dream Teams: de kracht van het collectief

Behalve op het individu - op wie de aandacht de laatste jaren is gericht - moet HR het collectief niet uit het oog verliezen: ieders singulariteit afstemmen op het vormen van geweldige teams, en het bevorderen van een betere samenwerking binnen en tussen teams. Anno 2020 kan AI die samenwerking ondersteunen. Zo worden aan alle medewerkers nieuwe kansen geboden, waar ook de organisatie beter van wordt.

"Tegenwoordig kan de oplossing van complexe problemen of de voortgang van een strategisch project niet afhangen van slechts één expert of meerdere mensen die alleen op basis van hun expertise zijn verbonden. Als werknemers kunnen vertrouwen op een gemeenschap van talenten die het waarderen om samen te werken, zullen ze ook in staat zijn om effectiever samen te werken," aldus Pachulski.