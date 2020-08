 Corona zorgt voor boost in online verkopen

Winkels zijn ‘the place to be’ om te inspireren, online is er voor de gerichte aanschaf en herhalingsaankopen - De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Nederland aan het online winkelen is geslagen. We zijn met zijn allen in één klap digitaal vaardig geworden. Aan ondernemers de oproep: pak de huidige uitdagingen aan! Bij het verkopen van je producten zal het straks gaan om wie er het beste in slaagt om de fysieke en digitale wereld met elkaar te verbinden.



Na de persconferentie van Mark Rutte in maart die de intelligente lockdown aankondigde, zagen we een boost in de online verkopen. Bol.com verkocht in sommige weken tot driemaal zoveel als anders, en ook bij Amazon vlogen de pakketjes de deur uit. Pakketbezorgers kregen de drukste periode ooit voor de kiezen non-food webshops zagen hun omzetten stijgen van wel 60 tot 70 procent rond Pasen. Het zijn berichten vanuit de retail die u meestal vooral rond de kerstperiode hoort.



Corona verandert het retaillandschap voorgoed

We bestelden de afgelopen maanden met z'n allen meer online: om het thuiswerken aangenamer te maken, meer speelgoed om de verveling tegen te gaan, we gingen in ons huis klussen of de tuin verfaaien. En ook vonden we het wel gemakkelijk om onze boodschappen online te doen en aan de drukte in de supermarkt te ontsnappen.

"Onze klanten bestellen meer artikelen," klonk het in die begindagen van de crisis bij bol.com. De verkoop van producten om thuis te werken, zoals beeldschermen, laptops of webcams, steeg bij webwinkel bol.com met ruim 300 procent ten opzichte van een paar dagen eerder voor de lockdown. 'Bij de sportartikelen, zoals halters en matjes, merken we een stijging van meer dan 500 procent', zegt Tamara Vlootman, de woordvoerster van bol.com.

Niet iedereen profiteerde van de mogelijkheden van online verkopen. In de modesector kon het online verkoopkanaal de crisis het tij niet keren. Daar liep de omzet in eerste instantie terug. Gelukkig herstelde dat na de eerste beginperiode en zit de groei in online verkopen weer in de lift. Op termijn zal blijken of deze crisis het beginpunt is geweest die het winkelen voorgoed heeft veranderd. Een tijdperk waarin online en offline volwaardig in elkaar zijn opgegaan.



Omarm de mogelijkheden van online verkopen

De webwinkels hebben meer kunnen omzetten, maar het is vooral de combinatie van winkel en online verkoop die de sterkste groeicijfers laten zien. Waar oorspronkelijk ongeveer 85 procent van elke euro in traditionele retail werd uitgegeven, zien merken door de uitbraak van het coronavirus nu "dubbele cijfers" groei in hun online omzetten. Kortom, wie tegenwoordig een product wil verkopen, kan niet meer zonder een online winkel.

Kleine en middelgrote bedrijven kunnen via online verkoopkanalen hun producten aanbieden. Meeliften op de Bol.coms, Amazons en Alibaba’s van deze wereld is dé manier om je online verkopen een boost te geven. Volgens een onderzoek van Shopping Tomorrow start maar liefst 73 procent van alle Nederlandse consumenten hun zoektocht voor een product op een marketplace zoals bol.com of Amazon.



Geregistreerde EAN is onmisbaar

Ondernemers moeten wel opletten dat ze unieke geregistreerde barcodes aanschaffen als zij hun producten aan de man willen brengen. Het is die code waarmee u uw product online én offline kenbaar maakt aan marktplaatsen, verkopers én klanten. Het is dan ook de nadrukkelijke wens van online platformen om aan ieder product een unieke EAN te hangen. Daarom is het zo dat als unu een barcode aanschaft u meteen basisgegevens over product (zoals merknaam, productomschrijving en foto’s) vastlegt.

Pieter Maarleveld, directeur GS1 Nederland: "Als u bedenkt dat wereldwijd er dagelijks tien miljard keer producten worden gescand. Ja, iedereen zit aan de barcode. De realiteit is dat jaarlijks honderdduizenden verschillende artikelen vernieuwd of aangevuld worden. Dan is het evident dat de identificatie van producten op orde moet zijn. We zien de afgelopen jaren de vraag naar barcodes dan ook alleen maar toenemen. Ook dit jaar zien we die trend, daar heeft Corona in ieder geval geen roet in het eten gegooid. Integendeel, de groei blijft aanhouden."



Overbrug fysieke en digitale wereld

Bedrijven profiteren van de voortdurende groei in online aankopen door de consument. Maar hoe gaat het verder in de winkels? De fundamentele verandering van winkelen zit in het koopgedrag van consumenten. Winkels zijn ‘the place to be’ om te inspireren, online is er voor de gerichte aanschaf en herhalingsaankopen.

Ook uit recente cijfers van het CBS zien we dat de verkopen van in Nederland gevestigde webwinkels in het eerste kwartaal van 2020 20,2 procent hoger is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en ‘multichannelers’. De omzet van pure webwinkels was in het eerste kwartaal van 2020 18,8 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de multichannelers was de online-omzet in deze periode 22,3 procent hoger

Maarleveld: "We verwachten dat de verschuiving naar online verkopen niet tijdelijk is. Mooi om te zien dat traditionele winkelketens die geïnvesteerd hebben in hun online kanaal nu het meest profiteren. We leven immers in een verbonden wereld. Het gaat in de toekomst vooral om het overbruggen van de fysieke en digitale wereld. De link tussen technologie, consumenten en bedrijven is dat de identificatie van alles mogelijk maakt. Daarom hebben we die GS1 standaarden nu en in de toekomst hard nodig."