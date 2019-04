 Zeven seo factoren die óók in 2019 werken

Zeven seo factoren die k in 2019 werken Zorg voor optimale vindbaarheid van uw website - Nu het nieuwe jaar is aangebroken hebben veel seo specialisten het over de veranderingen binnen het vakgebied. Maar er blijven ook een aantal factoren hetzelfde, volgens Ralf van Veen.



In dit artikel wordt u meegenomen in zeven factoren die, net zoals in 2018, ook nu belangrijk zijn voor de vindbaarheid van een website.



1. Title tag

De title tag werkt op twee manieren mee aan de vindbaarheid van een website. Aan de ene kant is het een ranking factor vanuit Google. Aan de andere kant verhoogt een pakkende title tag de click-through rate van een website in de zoekresultatenpagina. Ook de click-through rate is een ranking factor van Google.

De title tag moet zo aantrekkelijk mogelijk worden geschreven. Daarnaast moet het primaire zoekwoord waarop een pagina wilt worden gevonden hierin worden verwerkt. Google gebruikt onder andere de title tag om de relevantie van een pagina voor een zoekopdracht te bepalen.



2. De H1 en H2’s

De H1 wordt door Google gebruikt om het onderwerp van een pagina te bepalen. Het primaire zoekwoord moet worden verwerkt in de H1. Op deze manier wordt aan Google het onderwerp van de pagina getoond.

De H2’s kunnen worden gebruikt voor de ondersteunende zoekwoorden. Daarnaast kunnen synoniemen van het primaire zoekwoord hierin worden verwerkt. Door de H2’s slim te gebruiken kan een landingspagina voor meerdere zoekwoorden hogerop komen in Google.

Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat deze zoekwoorden over hetzelfde onderwerp moeten gaan. Hiermee wordt de relevantie van de pagina aan de zoekopdracht behouden.



3. Interne links

De interne links zijn de links die van één pagina naar een andere pagina binnen dezelfde website wijzen. Een voorbeeld hiervan zijn de links in het hoofdmenu van een website die naar dieperliggende pagina’s wijzen.

Wanneer interne links op een correcte manier worden ingezet verbeteren ze de toegankelijkheid van een website. Deze interne links worden zowel door de gebruikers als de zoekmachines gebruikt om de website te lezen/crawlen.

Daarnaast helpen ze google bij het bepalen van de hiërarchie van een website. De interne links verspreiden seo kracht door de website. Makkelijk gezegd: Een pagina waar tien links naar wijzen ontvangt meer seo kracht dan een pagina waar een link naar wijst.



4. SEO Content

De content op de website is een enorm belangrijke factor. Een reden hiervoor is dat de content uiteindelijk het antwoord van de zoeker is. Dit is de informatie die waardevol en relevant dient te zijn. Een aantal tips om goede seo content te creëren:



De content dient langer dan 400 woorden te zijn;

Zorg voor een zoekwoorddichtheid van circa twee tot vier;

Verwerk synoniemen van het primaire zoekwoord in de tekst;

Schrijf voor de bezoeker: Niet voor de zoekmachines;

Kwaliteit boven kwantiteit.



5. Websitesnelheid

De websitesnelheid is niet alleen een ranking factor vanuit Google: Het is ook belangrijk voor de gebruikersvriendelijkheid. Het optimaliseren van de websitesnelheid is een goede manier om zowel de bezoeker als de zoekmachines tevreden te houden. Een aantal algemene punten van belang voor een snelle website zijn:





Maak gebruik van ‘lazy loading’

Maak gebruik van zo min mogelijk css en javascript files;

Maak gebruik van website caching;

Gebruik zo min mogelijk web fonts;

Minimaliseer het aantal re-directs op de website;

Blijf de website testen met de google page speed.





6. Mobiel

Vanaf circa 2015-2016 wordt er ieder jaar rond dit tijdstip door marketeers geroepen dat dit jaar het optimaliseren van de website voor mobiel het belangrijkste wordt.

Het optimaliseren van een website voor de mobiele ervaring van een bezoeker is belangrijk. Dit zal ook steeds belangrijker worden naarmate het mobiele gebruik groeit.



Hieronder een korte checklist voor het optimaliseren van de website:





Hoe snel laadt de mobiele versie van de website?

Is het design van de mobiele versie responsive?

Is alle content hetzelfde op de mobiele versie als op de desktop versie?



7.Linkbuilding

Wanneer aan seo wordt gedacht, wordt ook al snel aan linkbuilding gedacht. Dit komt doordat dit één van de belangrijkste factoren is om hogerop in de zoekmachines te komen. Linkbuilding is het verkrijgen van links van andere websites naar de website die hogerop moet komen. Google gebruikt dit om de autoriteit van een website binnen een branche te bepalen.

Seo specialisten gebruiken hier veel verschillende manieren voor. Maar waar moet een kwalitatieve link nou eigenlijk aan voldoen? Hieronder een aantal vereisten waar de link idealiter aan voldoet.





De link komt van een relevante pagina binnen de website;

De ankertekst van de link is relevant voor de website waar de link naartoe wijst;

De link komt van een website die zelf een hoge autoriteit heeft;

De link levert daadwerkelijk relevant verkeer op voor de website;

De link komt van een website die in dezelfde taal geschreven;

De link komt van een website die actief is in hetzelfde geografische gebied.



Het is belangrijk dat linkbuilding zo natuurlijk mogelijk verloopt.

Bovenstaande factoren kunnen een positieve invloed hebben op de posities van een website. Deze factoren zijn al een langere tijd belangrijk en zullen naar alle waarschijnlijkheid dit nog wel even blijven.



