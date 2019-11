 Mobiel wordt in 2020 nog belangrijker voor SEO-specialisten

Het belang van mobiele websites neemt alleen maar toe - Elke minuut van de dag worden er ongeveer 3,6 miljoen zoekopdrachten uitgevoerd. En dat terwijl er al bijna twee miljard websites op het wereldwijde web zijn te vinden. Het lijkt er niet meteen op dat dit in 2020 zal veranderen en SEO-specialisten zullen dus nog niet snel van het toneel verdwijnen.



Meer zelfs: volgens online marketing consultant Rutger Dijkstra zit 2020 voor hen net boordevol uitdagingen. Hij heeft het over de drie belangrijkste SEO-ontwikkelingen die 2020 zullen typeren.



Mobiele content wordt veel belangrijker

Volgens Dijkstra zal het belang van mobiele websites in 2020 alleen maar toenemen. En dat heeft volgens hem alles te maken met de Google Mobile-First Indexing: "Ook vandaag verwerkt Google meer mobiele zoekopdrachten dan zoekopdrachten via de desktop. Het is dus niet onlogisch dat de aandacht van Google naar mobiele toestellen verschuift. Dat doet het door niet alleen in te zoomen op de autoriteit van webpagina’s, zoals dat al langer het geval is, maar ook door rekening te houden met de mobiele weergave ervan. Google gaat dan bijvoorbeeld na of de website adaptief wordt weergegeven en of er op de mobiele versie evenveel is terug te vinden als op de desktopversie. Is dat niet het geval? Dan straft Google u daarvoor af. Daarom zullen ook SEO-specialisten in 2020 voor uitdagingen komen te staan. Zij moeten zich afvragen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat mobiele websites goed scoren zonder het kleine scherm boordevol informatie te gooien."



Mobiele pagina’s zullen nog sneller laden

Dat SEO-specialisten zich volledig op de mobiele weergave zullen focussen, hoeft niet te verbazen. En volgens Dijkstra gaan ze daar zelfs heel ver in: "Google houdt ook rekening met de laadsnelheid van websites. En voor de mobiele weergave is dat niet anders. Daarom wordt er steeds meer gekeken naar zogenaamde Accellerated Mobile Pages of AMP. Het gaat om een slimme bouwtechniek waardoor websites tot tien keer sneller laden. Helemaal nieuw is het niet, maar in 2019 liep het toch nog tegen een aantal beperkingen aan. Vooral de beperkingen van het AMP-framework speelden daarin een belangrijke rol. Verwacht wordt dat de mogelijkheden alleen maar zullen toenemen en dat AMP’s in 2020 veel vaker naar boven zullen komen."



Structured data en het leggen van verbanden

"Het lijkt er inderdaad op dat SEO-specialisten ook steeds vaker technische kennis in huis moeten halen. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf genereren van content die door Javascript wordt geproduceerd, waardoor de Googlebot het eenvoudig kan crawlen," gaat Dijkstra verder. "Maar daarnaast lijkt vooral structured data 2020 vorm te geven. Hierbij gaan SEO-specialisten verder dan het gebruiken van de juiste keywords, maar helpen ze Google net om die zoektermen beter te begrijpen. Zo brengen zoekwoorden als ‘goedkoopste computer’ u ook effectief naar het goedkoopste toestel, zonder dat u die pagina vol moet stoppen met de gekste keywords. Google probeert al langer de intentie achter zoektermen te doorgronden en via structured data helpen SEO-specialisten Google daarbij. Eenvoudig is het niet, maar dat is SEO natuurlijk ook nooit geweest," sluit Dijkstra af.