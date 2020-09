 Vier technologietrends die managers in de gaten moeten houden

De wereld van de technologie staat niet stil - Het jaar 2020 zal voor de westerse wereld altijd het COVID-19-jaar blijven. Toch hoeven zij niet stil te blijven zitten. Volgens Daniël Schouten van Technika10 is het met nog vier maanden op de teller alvast tijd om te kijken naar wat 2021 in petto heeft. Volgens hem moeten managers alvast vier technologietrends in de gaten houden.



Edge computing

Volgens Schouten zouden we in 2021 wel eens op de cloudrem kunnen gaan staan: "Cloud computing is ondertussen al goed ingeburgerd. Hier heeft de zakelijke markt altijd het voortouw genomen. Zo draaien besturingssystemen al langer in de cloud, terwijl zelfs de nieuwste spelconsoles nog steeds lokaal games draaien. In 2021 lijkt het erop dat de zakelijke markt klaar is voor de volgende stap. En die stap is een stap terug. We hebben het natuurlijk over edge computing waarbij opnieuw meer data lokaal wordt verwerkt om privacy- of latentieproblemen op te lossen. De edge is dan het zenuwstelsel, terwijl de cloud de brute kracht is. Natuurlijk zal dat ook gevolgen hebben voor werkmethoden. Sommige taken zullen opnieuw lokaal moeten worden uitgevoerd. Dat hoeft het nieuwe werken niet uit te hollen, maar het zal wel nog belangrijker worden om heel flexibel met werkplekken om te gaan."



Kunstmatige intelligentie

"Kunstmatige intelligentie is nog zo'n voorbeeld van een stukje technologie dat managers niet onbekend is. Nu wordt het bijvoorbeeld al gebruikt bij de verwerking van big data, maar de algemene verwachting is toch een exponentiële groei in 2021. Steeds vaker zal AI in managementtools terug te vinden zijn. CRM-managers, voorraadbeheermanagers, operationeel managers en procesmanagers: stuk voor stuk zullen ze te maken krijgen met de nieuwe AI-mogelijkheden. Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar zal ook nieuwe inzichten openen. Het gevolg is natuurlijk wel dat de afstand tussen grote en kleine ondernemingen, tussen big data en small data, nog groter zal worden," gaat Schouten verder.



Steeds meer AR-oplossingen

Met enige voorzichtigheid legt Schouten uit dat AR ook wel eens belangrijk zou kunnen worden: "Als alles goed is, wordt 2021 het post-coronajaar. Het is het jaar waarop we terugkeren naar het oude, maar waarbij de gebeurtenissen wel hun sporen hebben nagelaten. Zo wordt verwacht dat nieuwe werkvormen en werkmethoden definitief hun intrede zullen hebben gedaan. Vooral AR of Augmented Reality zou wel eens een blijver kunnen zijn. Bij AR wordt er een virtuele laag bovenop een bestaande realiteit geplaatst. Met Google Glass focuste men aanvankelijk op zakelijke opties, maar uiteindelijk was de wereld nog niet rijp voor het concept en werd het in 2015 afgevoerd. Vervolgens nam de game-industrie het gretig over. Iedereen herinnert zich vast wel het spelletje Pokémon Go waar pocket monsters virtueel in de echte wereld te vinden en te vangen zijn. Wat als we nu zelf virtueel kunnen deelnemen aan een vergadering? En wat als we een productontwerp virtueel kunnen bekijken aan diezelfde vergadertafel? Investeerders als Ryan Wang voorspellen dat 2021 wel eens het jaar van de grote doorbraak zou kunnen zijn, maar misschien komt 2021 toch nog net te vroeg."



Cybersecurity

"Lange tijd werd de cyberwereld er stap voor stap veiliger op, maar die tijd ligt al even achter ons. Intussen moeten we zelfs al smartphonebouwers vrezen, gooien we nog meer gegevens in de cloud en worden hackers alleen maar beter in hun job. Managers hoeven dus niet verbaasd te zijn als ze in 2021 ineens op een andere manier met gegevens om moeten gaan," sluit Schouten het gesprek af.