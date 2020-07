 CEO’s moeten technologie in hun DNA hebben om succesvol te zijn

Leidinggevende met technische achtergrond is succesvoller - Leidinggevende functies, zoals die van CEO, zouden moeten worden bekleed door mensen met een technologische achtergrond, zoals app- of softwareontwikkelaars, als organisaties succesvoller willen zijn, zegt bijna driekwart (71 procent) van de bedrijfsleiders in EMEA. In Nederland is 62 procent van de ondervraagde managers het daarmee eens.



Uit onderzoek van VMware, dat door Vanson Bourne is uitgevoerd, blijkt dat wanneer medewerkers met een technische achtergrond leiderschapsrollen krijgen, dit belangrijke waarde toe kan voegen aan de gehele organisatie. Als specifieke voordelen noemt de helft van de bedrijfsleiders in EMEA (50 procent) verbeterde efficiëntie in de hele organisatie, 42 procent ziet verhoogde bedrijfsprestaties, 40 procent meer innovatiepotentieel en meer dan een derde (37 procent) registreert betere klantervaringen. De respectievelijke cijfers voor Nederland zijn 56 procent (verbeterde efficiëntie), 32 procent (verhoogde bedrijfsprestaties), 28 procent (meer innovatiepotentieel) en 30 procent (betere klantervaringen). In Nederland ziet 32 procent van de respondenten nog een voordeel, namelijk betere budgettering en meer middelen voor transformatieprojecten.



Moderne applicaties

De resultaten van dit onderzoek verschijnen ten tijde van een enorme disruptie, waarbij digitale transformatie – de manier waarop technologie de bedrijfsmodellen transformeert of verbetert – leiders en hun organisaties helpt zich aan te passen aan de snel veranderende marktdynamiek, de veranderende bedrijfsmodellen en de mobilisatie van medewerkers. Tijdens de huidige pandemie benadrukken organisaties in EMEA de voordelen van gemoderniseerde applicaties, bijvoorbeeld om hun prestaties en flexibiliteit te verbeteren. Meer dan de helft van de respondenten (57 procent; voor Nederland 39 procent) benadrukt de rol van moderne apps om werknemers op afstand te kunnen laten werken. En meer dan een derde noemt het vermogen om voortdurend updates te pushen als reactie op het veranderende landschap (39 procent; voor Nederland 44 procent) en te zorgen voor betrouwbare uptime (37 procent; voor Nederland 33 procent). In Nederland zien bedrijfsleiders het snel toevoegen van capaciteit voor schaalvergroting (40 procent t.o.v. 33 procent in EMEA) en blijvende omzet (41 procent t.o.v. 32 procent in EMEA) ook als voordeel.

Meer dan driekwart van de app-ontwikkelaars en technologieleiders in EMEA (80 procent; voor Nederland 79 procent) gelooft dat organisaties die geen succesvolle applicatie moderniseringstrategie hebben, niet in staat zullen zijn om optimale klantervaring te bieden. Dit wordt ook onderstreept door executives wereldwijd; meer dan 80 procent is van mening dat het verbeteren van de applicatieportfolio's de klantervaring zal verbeteren, wat direct verband houdt met omzetgroei**.



Digitale transformatie

Een van de bedrijven die al enige tijd de waarde van moderne applicaties en infrastructuur inziet is KPN. "We merken dat de markt zich snel ontwikkelt. KPN is een grote telco en we zien dat kleinere organisaties vaak beter in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe situaties," zegt Albert Alberts, IT-architect bij KPN. "Er ligt dus aardig wat druk op de IT-organisatie en ontwikkelaars om de time-to-market te verkleinen. De enige manier om dat te doen is gebruikmaken van moderne cloud-native applicaties. Hierdoor zijn we in staat om nieuwe releases binnen een paar dagen uit te brengen in plaats in een paar maanden. Hierdoor profiteren klanten sneller van de nieuwste updates, wat zorgt voor een betere klantervaring."

"Bedrijfsleiders hebben nog nooit zoveel verandering meegemaakt. Leiders met kennis van technologie, die begrijpen hoe applicaties hen kunnen helpen zich aan te passen aan marktomstandigheden en hun toekomstige prestaties en flexibiliteit vorm te geven, hebben een echt voordeel. Driekwart van de bedrijfsleiders wereldwijd is het erover eens dat een ‘technology inside’ skillset succesvol zal zijn," aldus Ed Hoppitt, Director of Apps and Cloud Native Platforms VMware EMEA. "Van tientallen miljoenen mensen en studenten die nu thuis werken en leren, tot overheden die binnen enkele maanden contact tracing-apps maken, tot banken die kunnen schalen om aanzienlijke inkomstenstromen te bieden, tot organisaties en retailers die digitale opties voor hun platform bekijken. Deze pandemie heeft een decennium aan digitale transformatie veroorzaakt in een paar maanden tijd."



Verbeterde software-ontwikkeling

Wat ook naar voren komt in het onderzoek is een concurrentievoordeel, voortgekomen uit de voortdurende ontwikkeling en levering van nieuwe applicaties en diensten. Hieruit blijkt dat goed presterende organisaties in EMEA een efficiënter en effectiever ontwikkelingspercentage van applicaties hebben. Twee derde (66 procent) van de nieuwe applicaties haalt de productie in goed presterende organisaties, vergeleken met 41 procent bij de ondermaats presterende organisaties. Verder behaalt 70 procent van de applicatie-inspanningen de productie binnen het geplande tijdsbestek bij goed presterende organisaties, vergeleken met slechts 41 procent bij ondermaats presterende organisaties.