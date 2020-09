 Adoptie van netwerken ‘As a Service’ groeit in EMEA de komende twee jaar met 41 procent

In antwoord op COVID-19 is 32 procent van alle IT-managers in EMEA van plan meer te investeren in cloudgebaseerde netwerken - In antwoord op de pandemie investeren IT-managers in EMEA – als onderdeel van hun herstelplannen – nu meer in cloudgebaseerde en AI-netwerktechnologie. Dit blijkt uit onderzoek van Aruba. Uit een nieuw wereldwijd rapport ‘Preparing for the post-pandemic workplace’ blijkt dat IT-managers inspelen op de uitdagingen die het thuiswerken met zich meebrengt en dat de hybride werkplek sterk in opkomst is – mensen moeten zonder problemen kunnen wisselen tussen hun werk op de campus, thuis en onderweg.



Daarom willen zij de infrastructuur van hun netwerk veranderen en de verschuiving maken van CapEx-investeringen naar oplossingen die als dienst worden afgenomen.

Het gemiddelde aandeel van IT-diensten die via een abonnement worden afgenomen, zal de komende twee jaar met 41 procent groeien, van 29 procent nu naar 41 procent in 2022. Het aantal organisaties dat het merendeel (meer dan 50 procent) van hun IT-oplossingen als dienst afneemt, stijgt in diezelfde periode met ongeveer 74 procent.

Morten Illum, Vice President EMEA bij Aruba: "De opkomst van de hybride werkplek betekent voor IT-managers een balanceeract tussen flexibiliteit, veiligheid en betaalbaarheid. De werkplek zoals we die kennen is aanzienlijk veranderd, en om nieuwe normen zoals de anderhalve meter afstand en contactloos zakendoen te kunnen faciliteren, moeten organisaties over de juiste technologie beschikken voor een goede verbinding, beveiliging en ondersteuning. En omdat de omstandigheden ook financieel alleen maar zwaarder worden, kiezen steeds meer IT-beslissers voor het abonnementsmodel, dat minder risico en minder kosten betekent."

Het rapport, waarvoor 2.400 IT-beslissers in meer dan twintig landen in de acht belangrijkste sectoren zijn ondervraagd, belicht hoe zij in het coronatijdperk hebben gereageerd op de eisen vanuit IT en de business, de investeringen die zij als gevolg daarvan doen en de verbruiksmodellen die zij nu overwegen.

De opvallendste uitkomsten:



Coronacrisis heeft vergaande gevolgen

IT-beslissers geven aan dat de impact van COVID-19 aanzienlijk is, zowel voor hun personeel als voor de netwerkinvesteringen op de korte termijn:

Twintig procent omschrijft de impact op hun personeel als ‘aanzienlijk’ (veel verlof of ontslagen), 48 procent als ‘gemiddeld’ (tijdelijk minder werken in bepaalde functies) en 23 procent als ‘klein’ (heel weinig functies geraakt).

In EMEA scoren Rusland (27 procent), de Verenigde Arabische Emiraten (25 procent), Zweden en Frankrijk (beide 24 procent) het hoogst op ‘aanzienlijke’ impact, terwijl Spanje (dertien procent) en Nederland (vijftien procent) aanmerkelijk lager scoren.

74 procent geeft aan dat de investeringen in netwerkprojecten door COVID-19 zijn uitgesteld of vertraging hebben opgelopen, 30 procent geeft aan dat projecten helemaal zijn geannuleerd.

In Nederland ligt het aantal uitgestelde of vertraagde projecten op 57 procent, en is 36 procent van de projecten helemaal komen te vervallen. Positief punt: er wordt geïnvesteerd in de nieuwe behoeften

De plannen voor de toekomst zijn daarentegen te omschrijven als ambitieus: in het licht van COVID-19 wil de overgrote meerderheid van IT-beslissers de netwerkinvesteringen op hetzelfde peil houden of opschroeven.

38 procent van de IT-beslissers wereldwijd geeft aan de investeringen in cloudgebaseerde netwerken te willen opschroeven, terwijl 45 procent ze op hetzelfde niveau wil houden en vijftien procent ze omlaag wil brengen. APAC is wereldwijd aanvoerder: hier geeft 45 procent aan de investeringen in cloudgebaseerde netwerken te willen verhogen tegenover 32 procent in EMEA, en 33 procent in Nederland. India spant de kroon met 59 procent. Met cloudoplossingen die het mogelijk maken om het netwerk op grote schaal op afstand te beheren, zijn deze mogelijkheden vooral verleidelijk voor IT-teams wanneer het niet of nauwelijks mogelijk is om op locatie aanwezig te zijn.

IT-beslissers hebben ook behoefte aan verbeterde tools voor het kunnen monitoren en inzichtelijk maken van netwerken, waarbij 34 procent aangeeft de investeringen in analytics en assurance te willen verhogen, 48 procent deze investeringen op hetzelfde peil wil houden en vijftien procent deze omlaag wil brengen. Op die manier kunnen IT-organisaties het netwerk efficiënter inrichten en problemen sneller oplossen nu de eisen die aan het netwerk gesteld worden – met het op afstand werkende personeel – steeds verschuiven.

De nadruk ligt ook op innovatieve technologieën die het werk van IT-teams eenvoudiger maken door repetitieve taken te automatiseren. 35 procent van de IT-beslissers wereldwijd wil meer investeren in AI-netwerktechnologie, waarbij APAC vooroploopt met 44 procent en EMEA en Noord- en Zuid-Amerika beide volgen met 30 procent. De adoptie van nieuwe verbruiksmodellen versnelt

Bij het vormgeven van hun investeringsplannen kijken IT-beslissers nu naar alternatieve verbruiksmodellen om de beste balans tussen waarde en flexibiliteit te bereiken.

Van alle IT-beslissers binnen EMEA kijkt 50 procent naar nieuwe abonnementsvormen voor hardware en/of software, 51 procent naar managed services voor turnkey hardware/software en 29 procent naar financiële leasevormen – allemaal het resultaat van COVID-19. Dit weerspiegelt de toegenomen behoefte aan financieel flexibeler modellen. Voor Nederland geldt dat 42 procent naar managed services kijkt en (ook) 29 procent naar financiële leasevomen.

De abonnementsmodellen voor netwerken zijn in APAC populairder (61 procent) dan in Noord- en Zuid-Amerika (52 procent) en EMEA (50 procent). Op landenniveau gaat Turkije aan kop (73 procent), gevolgd door India (70 procent) en China (65 procent).

Sectoren die wereldwijd gezien de meeste interesse hebben in een abonnementsmodel zijn de horeca (66 procent), IT, technologie en telecom (58 procent) en onderwijs (57 procent). De impact van COVID-19 op IT-gedrag heeft geleid tot de behoefte aan meer flexibiliteit en voorspelbaarheid in kosten, en om het risico op eerdere kapitaalkosten te verminderen.

In schril contrast hiermee houdt slechts acht procent wereldwijd vast aan alleen CapEx-investeringen, hoewel dit percentage in Nederland (twintig procent), de Verenigde Staten (zeventien procent), Spanje (zestien procent) en Frankrijk (vijftien procent) hoger ligt. Binnen de sectoren blijft vijftien procent van de retail, distributie en transport zich op CapEx-investeringen concentreren, tegenover slechts vijf procent van het onderwijs en IT, tech en telecom, en twee procent van de horeca.

Veranderde behoeften

De behoeften van klanten en werknemers zijn de afgelopen maanden zo ingrijpend veranderd, dat het geen verrassing is dat IT-managers op zoek zijn naar flexibeler oplossingen," zegt Illum. "De behoefte aan wendbaarheid en flexibiliteit in het netwerkbeheer is groter dan ooit en het is nu van cruciaal belang ervoor te zorgen dat bedrijven de complexiteit van het netwerk verminderen om de veilige en naadloze ervaring te garanderen waar gebruikers om vragen.

De pandemie heeft ertoe geleid dat veel organisaties hun investeringen in de IT-infrastructuur heroverwegen om bedrijfsmodellen op te bouwen die wendbaar, aanpasbaar en passend voor het doel zijn. Hoewel er in het begin wellicht een negatief effect te zien was op de lopende projecten, is het bemoedigend te zien dat er stevige plannen voor de middellange termijn op tafel liggen, waarbij geïnvesteerd wordt in geavanceerde netwerktechnologie op basis van flexibeler verbruiksmodellen die minder direct kapitaal vereisen."