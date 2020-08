 Coronacrisis versnelt cloud adoptie bij Nederlandse organisaties

Nederlandse organisaties kiezen vaker voor cloud diensten en gebruik van video conferencing en (remote) werkplek applicaties nemen toe - Het deel van het Nederlandse bedrijfsleven dat cloud oplossingen gebruikt, is in de eerste helft van dit jaar sterk toegenomen. De inzet van video conferencing en werkplek oplossingen op afstand laten eveneens een sterke groei zien. Dit blijkt uit de jongste meting van de Cloud Adoptie Monitor Nederland.



Het onderzoek is een initiatief van brancheorganisatie DHPA, Trusted Cloud Experts en HPE Nederland.

De toename van het gebruik van cloud diensten in het Nederlandse bedrijfsleven was de afgelopen jaren al duidelijk aan het toenemen. Maar in de eerste helft van dit jaar blijkt die groei alleen maar verder versneld te zijn. In oktober 2019 maakte 77 procent van de ondervraagde organisaties op een of andere wijze gebruik van cloud diensten. In juli van dit jaar is dit percentage gestegen naar 95 procent. Dit is een toename die in alle bedrijfssectoren en grootteklassen van ons land waarneembaar is.



Cloud oplossingen

In het onderzoek is aan bedrijven en instellingen gevraagd of de coronacrisis invloed heeft gehad op de keuze voor of het overwegen van cloud oplossingen. Van de onderzoekspopulatie bevestigt 38 procent de invloed van de coronacrisis, terwijl bij 21 procent dit niet het geval is. Het blijkt dat in de meerderheid van de gevallen de huidige coronacrisis wel degelijk een stimulans is om cloud oplossingen te overwegen.

De inzet van tools om op afstand te werken en te vergaderen zijn tijdens de coronacrisis ook toegenomen. De cloud gebaseerde oplossingen zijn hier sterk vertegenwoordigd.

Bijna de helft van de ondervraagde organisaties is gestart met of ziet een toename in het gebruik van oplossingen voor video conferencing en bijna een derde constateert ook een sterke groei van toepassingen voor remote desktop applicaties en werkplek op afstand.