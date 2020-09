 Twee derde werkenden beoordeelt nieuwe collega(’s) op uiterlijk

21 procent eerder bereid werkzaamheden over te nemen van knappe collega’s - Maar liefst 62 procent van de werkende Nederlanders beoordeelt een nieuwe collega op zijn of haar uiterlijk. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.111 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden is een vijfde eerder bereid om van een knappe collega werkzaamheden over te nemen, dan van een minder aantrekkelijke collega.



Opvallend genoeg ligt de bereidheid om werk uit handen te nemen van knappe collega’s onder mannen (29 procent) bijna drie keer zo hoog als onder vrouwen (tien procent). Mannelijke dertigers zijn hiervoor het gevoeligst (38 procent). "Iedereen houdt van een beetje uiterlijk vertoon," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Van zakelijke relaties en collega’s vind ik het bijvoorbeeld erg belangrijk dat ze zich professioneel kleden en goed verzorgen. Mensen kunnen er natuurlijk niets aan doen dat ze minder knap geboren zijn. Dat dit onbewust zo’n grote rol speelt, verbaast me."



Nadeel

Uit het onderzoek blijkt dat knappe collega’s het op de werkvloer overigens niet per se gemakkelijk(er) hebben. Zo stelt maar liefst 21 procent van de werkende Nederlanders dat zij het lastig vinden om met een aantrekkelijke collega samen te werken. Ook zegt dertien procent een knappe collega minder (snel) serieus te nemen. Wanneer het om een onaantrekkelijke of ‘lelijke’ collega gaat, bedraagt dit percentage slechts acht procent. Mannen lijken overigens veel gevoeliger voor uiterlijk vertoon dan vrouwen. Zo neemt veertien procent van hen een aantrekkelijke- en tien procent een onaantrekkelijke collega minder (snel) serieus. Onder vrouwen bedraagt dit slechts elf- en vijf procent. Franke: "In het verleden had ik een ontzettend knappe collega die zich daarnaast ook nog heel uitdagend kleedde. De meeste collega’s vroegen zich daarom hardop af of diegene wel de meest geschikte persoon voor de functie was. Na een tijdje draaide de persoon in kwestie echter een van de hoogste opbrengsten van het hele kantoor en heeft de overgrote meerderheid – waaronder ik – zijn mening moeten herzien."



Kledingsmaak

Niet alleen een afwijkend uiterlijk maar ook een slechte kledingsmaak kan van negatieve invloed zijn op uw imago onder collega’s. Uit het onderzoek blijkt dat dertien procent van de ondervraagden een slecht geklede collega minder snel serieus neemt. Erg opvallend is hierbij het verschil tussen hoogopgeleiden (achttien procent) en praktisch geschoolden (acht procent). Franke: "Kleren maken het persoon. Net zoals de meeste werkgevers vind ik het belangrijk dat mijn medewerkers zich representatief kleden. Natuurlijk doen we dit in eerste instantie uit respect voor onze opdrachtgevers, maar ook voor de medewerker zelf is het belangrijk om goed gekleed te gaan. Het zou namelijk ontzettend zonde zijn wanneer u vanwege uw kleding niet serieus wordt genomen."