  Eerste indruk nog steeds grotendeels bepaald door uiterlijk

Te veel rode kleding wordt afgeraden voor sollicitatie - 73,4 procent van de mensen velt binnen een minuut een oordeel over de persoon die ze ontmoeten. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Northwestern University dat kleding invloed heeft op humeur, gezondheid en vooral zelfvertrouwen.



Voor bedrijven zijn het dé redenen om ook te investeren in passende kleding. Zakelijkekledingcoach Martine Verheij verbaast zich niet: "Kleding bepaalt voor een groot deel uw uitstraling. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor werknemers is kleding een belangrijk onderdeel van hoe u overkomt." Volgens onderzoek velt driekwart van de mensen binnen een minuut een oordeel over iemand. Daarnaast blijkt kleur eerder op te vallen dan de pasvorm van de kleding.



Het effect van kleuren in kleding

Hoe verschillend kunnen collega’s of klanten op iemand reageren bij het kiezen voor bepaalde kleuren of kleding. Gedurende haar carrière in het bedrijfsleven zag Martine Verheij wat de effecten van kleding op iemands uitstraling kunnen zijn. Ze werkte twintig jaar in het bedrijfsleven en dankzij een training werd het duidelijk dat het tijd was om mensen te gaan helpen met het kiezen van de juiste kleding en de kleur hiervan. De veel gedragen kleur zwart wordt gezien als een verfijnde en stijlvolle kleur, maar het communiceert ook de boodschap 'houd afstand’. Niet zo’n goede kleur als u een coachende of adviserende rol hebt dus. De kleur blauw heeft alles te doen met betrouwbaarheid, loyaliteit, integriteit en eerlijkheid. Niet voor niets wordt in veel functies waarin vertrouwen van groot belang is blauw gedragen, zoals door politieagenten en bankpersoneel. Bij een sollicitatiegesprek is een groot rood vlak geen goede optie, omdat het te veel aandacht vraagt en afleidt van wat u zegt.