 Knappe sollicitant mag vaker op gesprek

Recruiter discrimineert op uiterlijk - Een sollicitant met een knap uiterlijk maakt tijdens een sollicitatieproces meer kans dan een minder aantrekkelijke concurrent(e). Dit blijkt uit onderzoek van CVster.



De dienstverlener verstuurde bijna 300 digitale sollicitaties vanuit twee aantrekkelijke en twee minder aantrekkelijke fictieve sollicitanten. De knappe sollicitanten kregen aanzienlijk vaker een positieve reactie.



Knappe sollicitant maakt meer kans op baan

De aantrekkelijke sollicitanten ontvingen in 43 procent van de gevallen een positieve reactie van recruiters.

Hierbij ging het in zeventien procent van de verstuurde sollicitaties om een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitanten met een minder mooi uiterlijk kregen aanzienlijk minder positieve reacties van dezelfde recruiters, namelijk op vijftien procent van de verstuurde sollicitaties. In slechts drie procent van deze positieve reacties ging het hierbij om een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

‘‘Dat recruiters discrimineren op afkomst was reeds bekend geworden na ons vorige onderzoek, maar dat er ook gediscrimineerd wordt op uiterlijk is opnieuw een pijnlijke constatering,’’ aldus Robin Bakker van CVster.



Ander geslacht

Recruiters kiezen vooral voor knappe sollicitant van het andere geslacht Er is duidelijk een voorkeur van recruiters naar knappe sollicitanten van het andere geslacht. Zo stuurde mannelijke recruiters een aantrekkelijke vrouwelijke sollicitant zo’n 69 procent meer positieve reacties, dan een minder leuke vrouwelijke sollicitant met hetzelfde cv.

Vrouwelijke recruiters hebben, net als hun mannelijke collega’s, een duidelijke voorkeur voor een mooi uiterlijk van sollicitanten van het andere geslacht. De knappe mannelijke sollicitant kreeg 73 procent vaker een positieve reactie dan de minder mooie mannelijke sollicitant.