 Begint de life time development van studenten wel op tijd?

De spoeling van jong talent om de digitale transformatie mee vorm te geven is dun - De arbeidsmarkt bevindt zich in woelig vaarwater. Gedreven door digitale transformatie worden Nederlandse bedrijven gedwongen om nieuwe profielen aan te nemen met een duidelijk andere skillset.



De spoeling van jong talent om de digitale transformatie mee vorm te geven is echter dun. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om hun huidige medewerkers om te scholen of verder op te leiden. In een voortdurend innoverende en veranderende markt is een leven lang leren binnen veel beroepsgroepen bittere noodzaak geworden. Edwin van den Elst, CEO van Redmore Group, benadrukt dat de voorbereiding op deze life time development al tijdens de studententijd moet beginnen.

De belangrijkste uitdaging voor zowel organisaties als medewerkers is om deze voortdurende ontwikkeling op de juiste manier vorm te geven. Uit onderzoek van CornerStone OnDemand en IDC blijkt dat training ‘on the job’ de meest voorkomende vorm van training en ontwikkeling is. Een logische benadering volgens Van den Elst, maar het startpunt voor ‘learning on the job’ zou vroeger moeten liggen dan op de eerste werkdag in loondienst.



Studenten willen training

Uit onderzoek van Redmore Group onder ruim 300 financiële- en bèta studenten blijkt dat bijna zeventig procent van de studenten een training zou willen volgen bij een bedrijf naast de huidige opleiding om praktijkervaring op te doen en de juiste skills te leren. Daarnaast gaven ze aan diverse vaardigheden zoals presenteren en leiderschap (verder) te willen ontwikkelen tijdens de studie om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomstige baan.



Investeren in ontwikkeling

"Zowel bedrijven als studenten zien een verschuiving van life time employment naar life time development door onder meer de digitalisering," vertelt Van den Elst. Uit het onderzoek is gebleken dat scholen niet voldoende doen om studenten hierin te ondersteunen. Een derde van de studenten geeft aan weinig of geen praktijkervaring op te doen tijdens de studie, terwijl negentig procent het wel belangrijk vindt dat daar aandacht voor is. Daarnaast voelt slechts 45 procent van de studenten zich goed voorbereid op een toekomstige baan.



"Zorgwekkende cijfers wat ons betreft. Zeker in een krappe arbeidsmarkt moeten organisaties het heft in eigen hand nemen. Veel bedrijven worstelen met het vinden van het juiste talent. Een logisch antwoord hierop is hen zelf op te leiden door al vroeg in ontwikkeling van de juiste skills te investeren. Door samen te werken met het onderwijs zorgen bedrijven er niet alleen voor dat jonge medewerkers goed beslagen ten ijs komen, maar zijn zij direct in beeld als een aantrekkelijke werkgever," aldus Van den Elst.



Meebewegen

Doordat werkzaamheden en gevraagde skills zo snel veranderen wordt van werknemers verwacht dat ze meebewegen, zeker als ze net klaar zijn met hun studie. Volgens Van den Elst is het daarom ook logisch dat studenten zich beter willen voorbereiden op de toekomst. "Studenten hebben in de gaten dat ze wendbaar moeten zijn voordat ze starten aan hun carrière. Door naast hun studie extra trainingen te volgen om skills als communicatie en leiderschap te trainen, werken zij hieraan. Dit is gunstig voor de studenten, omdat zij sneller aan een baan kunnen komen, maar ook voor de werkgever, welke bekwame medewerkers zal hebben. Bovendien zal eventuele omscholing makkelijker verlopen bij medewerkers die de mindset bezitten om te blijven ontwikkelen."



Verplicht voelen

Het is volgens Van den Elst positief dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van de uitdagingen en kansen die digitale transformatie meebrengt op het vlak van personele ontwikkeling. "Maar als we willen dat dit slaagt en ook in de toekomst klaar willen zijn voor mogelijke (disruptieve) ontwikkelingen, moeten we ook zeker kijken naar de huidige manier van opleiden. Juist nu studenten zelf al aangeven dat ze zich niet altijd goed voorbereid voelen op de toekomst en bereid zijn om zich al tijdens de studie breder te ontwikkelen. Ieder bedrijf moet zich verplicht voelen om hierin te ondersteunen."