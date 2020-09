 Financieel verantwoordelijke weet niet wat belastingplannen Prinsjesdag betekenen voor bedrijf

De helft volgt de ontwikkelingen rondom Prinsjesdag op de voet - 36 procent van de financieel verantwoordelijken heeft een belastingadviseur nodig om te begrijpen wat de belastingplannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden voor hun bedrijf betekenen. Dat blijkt uit onderzoek van Nextens uitgevoerd onder ruim 800 financieel verantwoordelijken. Van deze groep volgt 53 procent de ontwikkelingen rondom Prinsjesdag altijd op de voet.



Dagmar Vermeer, lid management team Nextens – RBI Nederland: "We horen al langer dat ondernemers en financials moeite hebben om de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag te vertalen naar directe gevolgen voor hun onderneming. Daarom organiseren wij ieder jaar Studio Nextens: Prinsjesdag. In deze online talkshow vertellen drie fiscaal experts de woensdag na Prinsjesdag aan ondernemers en financials wat de gevolgen van Prinsjesdag zullen zijn voor hun onderneming. Door de coronacrisis is hier dit jaar meer onduidelijkheid over dan anders. Daarom is het extra waardevol voor financieel verantwoordelijken om duiding te krijgen over de consequenties voor hun bedrijf."



Maximaal bedrag aan lening aanmerkelijk belanghouders goed idee

Verwacht wordt dat in de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2020 gepresenteerd wordt, is opgenomen dat aanmerkelijk belanghouders maximaal 500.000 euro belastingvrij van hun eigen onderneming mogen lenen. In het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel zit hier op dit moment nog geen maximaal bedrag aan. Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van de financieel verantwoordelijken deze wijziging een goed idee vindt.



Stimuleer hoofdkantoor in Nederland met fiscale regeling

Ook zijn financieel verantwoordelijken enthousiast over het voorstel om bedrijven te stimuleren het hoofdkantoor in Nederland te behouden of te vestigen middels fiscale regelingen. Twee derde (66 procent) vindt zo’n fiscale regeling beter dan het opleggen van heffingen aan bedrijven die hun hoofdkantoor naar het buitenland verplaatsen.



Verlies 2020 mee in belastingaangiften

De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat sommige bedrijven in 2020 een financieel minder jaar draaien. Zeven op de tien (69 procent) financieel verantwoordelijken vindt dat de overheid bedrijven die door de coronamaatregelen lange tijd geen of minder winst hebben kunnen maken, een regeling moet bieden om het bedrijf financieel gezond te houden. Ook vindt 59 procent dat bedrijven die verwachten over 2020 verlies te maken, hun verwachte verlies nu al mee moeten kunnen nemen in hun voorlopige aanslag die op verzoek kan worden opgelegd. In de voorlopige aanslag kan namelijk rekening worden gehouden met een verwacht verlies.



Studio Nextens vindt plaats op woensdag 16 september van 16.00 uur tot 17.00 uur en is kosteloos online bij te wonen. Inschrijven kan hier.