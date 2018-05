 VCP: ontzie expats bij omstreden belastingmaatregel

Schrikt belastingmaatregel expats af? - De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil dat het kabinet bestaande expats in Nederland ontziet bij een belastingmaatregel die volgend jaar moet ingaan. Het kabinetsvoorstel kan leiden tot een plotselinge daling van het netto-inkomen van vijftien tot twintig procent.



"Met deze maatregel schrik je expats af die zich in de toekomst in Nederland willen vestigen. Dat is slecht met het oog op kennisoverdracht en dus ook slecht voor de Nederlandse werkgelegenheid," zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP ondersteunt een petitie van expats, die willen dat het kabinet het plan aanpast.



30-procentsregeling

Op dit moment hoeven expats die aan bepaalde criteria voldoen over 30 procent van inkomen geen belasting te betalen. Van deze regeling kunnen ze acht jaar gebruik maken. Het kabinet wil die periode nu terugbrengen tot vijf jaar, ook voor expats die nu al in Nederland zijn, zoals kenniswerkers en wetenschappers. Voor hen dreigt nu een forse plotselinge inkomensdaling. De VCP vindt dat er voor deze groep een overgangsregeling komen.



Slecht signaal

"Deze maatregel is slecht voor het vertrouwen in de Nederlandse overheid," zegt Van Holstein. "Het kabinet geeft met de maatregel ook een verkeerd signaal af naar expats die in de toekomst naar Nederland willen komen. Zij maken een financieel plaatje voordat ze besluiten om in een ander land te gaan werken. Je moet er van op aan kunnen dat de overheid zich aan haar afspraken houdt. Expats zijn belangrijk met het oog op schaarste en deskundigheid in bijvoorbeeld research. De overdracht van deze deskundigheid is ook goed voor de kennis en kunde van de Nederlandse professional. Daarnaast moet het kabinet meer inzetten op scholing en ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking."



Petitie ondertekenen

De petitie is een initiatief van expats, die een overgangsregeling willen voor de mensen die nu al in Nederland werken, zo’n 60.000 in totaal. De VCP roept haar leden op tot het ondertekenen van de petitie, die later deze maand aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De periode waarvoor de 30-procentsregeling geldt, werd al eerder teruggebracht, maar toen was wel sprake van een overgangsregeling. Volgens de VCP werkt de regeling over het algemeen goed en levert het ook geld op voor de Nederlandse economie. Waar sprake is van oneigenlijk gebruik, is wel betere handhaving nodig.