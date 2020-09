 Drie all-in-one oplossingen bij digitale werkruimtes

Centraal opslagpunt belangrijker dan ooit - Als manager weet u inmiddels als geen ander hoe belangrijk all-in-one workspaces zijn voor teams. Nu mensen steeds vaker thuiswerken is een centraal punt voor documenten, zoals tekst- en databestanden, belangrijker dan ooit. Google Suite wordt inmiddels door velen gebruikt.



De agile-experts van Competa IT geven in dit artikel drie alternatieve all-in-one oplossingen voor de digitale werkruimte.



1. Notion

Notion is een all-in-one werkruimte met krachtige tools voor notities, taken, wiki’s en databases. Notion wordt gebruikt door bedrijven als Duolingo, Figma en Adobe. De tool is erg flexibel en gestructureerd. Let wel op: vooral in het begin zult u te maken hebben met een leercurve. De template-functie binnen Notion is krachtig en zorgt voor consistentie. U kunt gebruik maken van templates van Notion zelf, maar ook van anderen die het delen of zelf een template maken en hergebruiken. De ingebouwde tools om samen te werken zorgen voor eenvoud bij (bijvoorbeeld) het delen van informatie. Deze tool zorgt voor een gestroomlijnde workflow, beter overzicht en hogere productiviteit.

Notion heeft een gratis versie voor persoonlijk gebruik. Het teamplan is vanaf $8 per gebruiker per maand beschikbaar.



2. Clickup

Clickup is een relatief nieuwe tool met veel potentie. De tool is een all-in-one werkruimte en biedt naast een takenmanager; documentbeheer, herinneringen, doelen, agenda's, planning opties en zelfs een inbox. De tool is aanpasbaar naar uw workflow en kan voor ieder team een uitkomst zijn. De mogelijkheden kunnen (vooral in het begin) overweldigend zijn maar de tool heeft een duidelijke onboarding en gebruiksvriendelijke templates om mee te beginnen.

Clickup heeft een gratis versie en een betaalde versie die vanaf $5 per gebruiker per maand beschikbaar is.



3. Jira

Jira is een projectmanagement tool die zich voornamelijk richt op Agile. Deze tool wordt dan ook vaker gebruikt door engineers en software development teams. De functionaliteiten zijn vooral toegespitst op de Scrum methodiek. Met Jira werkt u in ‘sprints’ en gebruikt u een scrumboard met user stories en user points. Met een roadmap kunt u de doelstellingen van een project goed in kaart brengen en met het team delen. Jira kan vooral voor beginners moeilijk zijn bij het opzetten. De interface kan het daarbij ook nog eens lastig maken om taken te managen.

De kosten voor Jira zijn afhankelijk van het aantal mensen in een team. Gemiddeld kost de tool $10 per gebruiker per maand.