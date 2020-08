 Kwart Nederlanders nog steeds bang voor de cloud

Overheid, onderwijs en zorg hebben voorkeur voor moeilijk te beveiligen lokale servers - Maar liefst 27 procent van de Nederlanders vindt het een 'eng idee' om data op te slaan in de cloud. Nog eens 31 procent denkt dat data op een lokale server opslaan veiliger is dan in de cloud, dus via het internet. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Klippa, uitgevoerd door Panelwizard, onder 1223 werkende Nederlanders.



Volgens Yeelen Knegtering, ceo van het softwarebedrijf, is dit niet alleen een foute gedachte, maar ook één die kan leiden tot onveilige situaties. Al helemaal in vitale branches als de overheid, het onderwijs en de zorg.

"Waar lokale servers vaak slecht beveiligd zijn en werknemers die toegang ertoe hebben vaak niet weten hoe zij veilig toegang krijgen, zijn datacenters die toegang geven tot de cloud vaak zwaar beveiligd tegen hackers. Datacenters hebben nu eenmaal meer kennis en middelen tot hun beschikking en investeren gigantisch in veiligheid. Zaken als continuous monitoring, firewalls, DDOS-bescherming en encryptie zijn maar enkele voorbeelden van de maatregelen die zij nemen om hun klanten te beschermen," aldus Knegtering. "Het is dan ook belangrijk voor de digitale veiligheid van veel organisaties dat zij de angst voor nieuwe technologie laten varen."



Overheid gaat veelal nog voor lokale servers

De sectoren informatie/communicatie en advies/onderzoek hebben het minst de voorkeur voor lokale servers, met zeventien procent. Bij de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg is de grootste hang naar het gebruik van lokale servers met respectievelijk 43 procent, 32 procent en 30 procent. Ook is een expliciete angst voor de cloud aanwezig in deze sectoren. 34 procent van de respondenten die werken voor de overheid vinden het ‘een eng idee’ om data op te slaan in de cloud. In het onderwijs en en de zorg geven respectievelijk 29 procent en 26 procent dit aan.

Knegtering: "Het is opvallend dat juist in de meest vitale branches er zo’n scepsis is tegenover data opslaan in de cloud. Organisaties in deze sectoren hebben te maken met gevoelige data van burgers, leerlingen en patiënten. Het is dan ook hun verantwoordelijkheid om die zo veilig mogelijk op te slaan. Lokale servers zijn gevoelig voor hackers indien ze niet goed beheerd worden en wat als informatie op straat komt te liggen? De meeste datalekken die worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens komen uit de zorgsector nota bene."