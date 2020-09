 Slechts een op de tien organisaties bereidt zich voor op reorganisatie omwille coronacrisis

Slechts veertien procent van de tijdelijke contracten is niet verlengd - Slechts een op de tien HR-professionals heeft de afgelopen periode een reorganisatie voorbereid. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder 490 HR-professionals. Ook zijn bedrijven slechts in beperkte mate overgegaan tot het niet verlengen van tijdelijke contracten (veertien procent), het beëindigen van contracten in de proeftijd (elf procent) en het uitstellen van indiensttreding van nieuwe medewerkers (zeventien procent).



De coronacrisis vereiste in het begin vooral dat HR-professionals aandacht vestigden op het optimaal faciliteren van thuiswerkers, het aanvragen van de NOW-subsidie en het afstoten van de flexibele schil. Op dit moment is er een verschuiving gaande naar gezond werken en de terugkeer naar de reguliere werkplek. Ook verkende HR de opties met betrekking tot online werving en virtueel werken.

Wieneke Brandt, product director XpertHR: "De coronacrisis heeft zaken als virtueel werken en online werving en selectie in een stroomversnelling gebracht. Nieuw is de digitale on-, re- en offboarding. Dat vraagt om een innovatieve aanpak waar een werkgever zich mee kan onderscheiden. Een persoonlijke en betrokken digitale onboarding zorgt ervoor dat medewerkers sneller ingewerkt zijn wat de productiviteit ten goede komt."