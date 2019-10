 Nederlandse jongeren wereldwijd meest loyaal aan werkgever

Nederlandse jongeren zijn bijzonder loyaal - Nederlandse jongen blijken ‘s werelds loyaalste werknemers. Ten opzichte van jongeren in andere landen, blijven millennials in Nederland gemiddeld ruim twee keer langer bij een werkgever voordat zij overstappen naar een ander bedrijf.



Dit blijkt uit onderzoek van CVster, dat ruim honderdduizend cv’s uit 39 landen analyseerde.



Nederlandse jongeren zijn bijzonder loyaal

Gemiddeld werken jonge werknemers in Nederland 2,5 jaar bij een bedrijf. Wereldwijd ligt het gemiddelde met ‘slechts’ 1,21 jaar per werkgever fors lager. Naast Nederlanders, blijken ook jongeren uit België (twee jaar), Zweden (1,89 jaar) en Denemarken (1,79 jaar) zijn loyaler dan gemiddeld aan hun werkgever. Jongeren uit Maleisië (0,86 jaar), Indonesië (0,88 jaar) en Hong Kong (0,88 jaar) blijken daarentegen de grootste ‘jobhoppers’ te zijn. Zij blijven gemiddeld zo’n tien maanden bij een werkgever.



Nauwelijks referenties op Nederlands cv

Nederland staat in de top drie landen waar gemiddeld het laagste aantal referenties wordt genoemd door jongeren. Op het cv van een jonge Nederlandse werknemer wordt gemiddeld namelijk 0,18 referentie vermeld. Dit aantal ligt 48,3 procent onder het wereldwijde gemiddelde aantal van 0,35.

Toch zijn het niet Nederlandse jongeren die het meest terughoudend zijn in het vermelden van referenties. Het opgeven van een contactpersoon is namelijk nog impopulairder onder Belgische werkzoekenden. Jongeren vermelden hier gemiddeld 0,15 referentie op hun cv. Ook in Polen (0,16) doen ze dit net iets minder vaak dan in Nederland.

Het vaakst worden referenties op het cv daarentegen vermeld door sollicitanten uit Kenia. Op een gemiddeld Keniaans cv staat namelijk 0,77 referentie vermeld en dat is ruim 2,2 keer zo veel als wereldwijd gemiddeld.