 Meeste reizigers nog steeds onbeveiligd online op openbare WiFi-spots

Vijf tips om uw online veiligheid te vergroten - Nu het reisseizoen is aangebroken en meer Nederlanders in eigen land op vakantie gaan, wordt gratis WiFi in cafés, restaurants, hotels en op campings veel gebruikt. GOOSE VPN wil vakantiegangers waarschuwen voor de gevaren van openbare WiFi-spots. Ook in Nederland zijn openbare WiFi-spots vaak onveilig. Toch maken de meeste mensen er nog steeds gebruik van.



Cijfers van het CBS van eind 2019 laten zien dat slechts 35 procent van de bevolking een openbaar WiFi-spot mijdt vanwege zorgen over hun online veiligheid. Volgens Joeri van de Watering, co-founder van GOOSE VPN, ligt een groot deel van het probleem bij het feit dat de meeste mensen niet weten welke voorzorgsmaatregelen zij kunnen nemen om veilig online te gaan op vakantie. Daarom deelt Van Watering wat reizigers kunnen doen om op vakantie en onderweg veilig gebruik te kunnen maken van openbare WiFi-spots.



Internetcriminaliteit op vakantie

De zomervakantie is een geliefde periode van internetcriminelen om privégegevens van vakantiegangers te stelen. Hackers zijn voornamelijk uit op creditcardgegevens, wachtwoorden en bankgegevens. Van de Watering: "Twee op de vijf Nederlanders gaan dit jaar op vakantie in eigen land. Ook op reis in ons land moeten mensen waakzaam zijn op cybercrime. Een paar simpele voorzorgsmaatregelen, waaronder het gebruik van een VPN zoals GOOSE VPN, kan reizigers behoeden om slachtoffer te worden van internetcriminaliteit op vakantie. Daarom delen wij de meest voorkomende vormen van WiFi-misbruik en geven wij vijg tips zodat reizigers deze zomer zorgeloos gebruik kunnen maken van WiFi-netwerken tijdens hun vakantie."



Meest voorkomende manieren waarop een hacker misbruik kan maken van een onbeveiligde WiFi-plek:

1. Valse WiFi-spot. Een hacker kan een valse WiFi-spot aanmaken. Als u hier slachtoffer van wordt, dan stuurt u uw gegevens naar een hacker in plaats van naar een legitieme WiFi-spot. Denk aan creditcardgegevens, privé-e-mails en andere gevoelige informatie. Deze techniek is heel gemakkelijk voor hackers omdat Wi-Fi-spots zelden authenticatie vereisen om een verbinding tot stand te brengen.

2. Draadloze sniffers. Internetcriminelen kunnen sniffers gebruiken, een software die is ontworpen om gegevens te onderscheppen en te decoderen wanneer deze via een WiFi-netwerk worden verzonden. Met deze techniek zijn privégegevens dus niet langer privé als u gebruikt maakt van een onbeveiligde internetverbinding.

3. Schoudersurfen. Op het vliegveld nog even iets online bestellen of appjes beantwoorden in een druk café? Wees alert op schoudersurfers. Bij dit fenomeen kijkt iemand mee over uw schouder wanneer u uw bankzaken doet, wachtwoorden intypt of appjes beantwoordt. Op deze manier kan een internetcrimineel gegevens in handen krijgen.



Met deze vijf tips kan een reiziger deze zomer veilig online gaan op openbare WiFi-netwerken:

1. Gebruik een VPN. Met het gebruik van een VPN: een virtueel privénetwerk, zoals het Nederlandse GOOSE VPN, versleutelt u uw internetverbinding en verbergt u alle gegevens die van uw computer of telefoon die naar het internet worden gestuurd. Dat betekent dat een hacker alleen gecodeerde gegevens te zien krijgt, en dat uw gegevens dus veilig blijven. Ook kan u met een VPN toegang krijgen tot geblokkeerde sites in een ander land, zoals Facebook in Vietnam of Wikipedia in Turkije. Daarnaast kunt u met een VPN uw favoriete Tv-programma’s op vakantie in het buitenland blijven kijken. GOOSE is een simpel en klein programmaatje dat u eenvoudig installeert op computer of via een appje op telefoon of tablet. Het draait op de achtergrond mee zodat u veilig online bent.

2. Gebruik een firewall. De meeste besturingssystemen hebben een firewall, ook zijn er firewalls voor Android en iOS. Gebruik deze dan ook altijd.

3. Sta automatische draadloze netwerkverbinding niet toe. Zorg ervoor dat de automatische draadloze verbinding niet is ingeschakeld. Zo voorkom u dat hackers automatisch verbinding maken met uw apparaat.

4. Instellingen voor delen mogen niet openbaar zijn. Om te voorkomen dat een hacker uw apparaat kan vinden en openen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat systeeminstellingen niet zijn ingesteld op openbaar delen.

5. Wees waakzaam. Het is altijd belangrijk om te weten wie er in de buurt is om schoudersurfen of andere verdachte activiteiten te voorkomen.