 Nederland telt 744. 229 openbare wifi-hotspots

In Amsterdam veel openbare wifi-hotspots vergeleken met andere wereldsteden - Nederland telt in totaal 744.229 openbare wifi-netwerken in bijvoorbeeld horeca of andere openbare plekken. Dat komt neer op 400 wifi-netwerken voor iedere 10.000 Nederlanders. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de toegang tot openbare wifi.



In Zuid-Holland zijn de meeste wifi-netwerken: 216.124. Ook ten opzichte van het aantal inwoners heeft Zuid-Holland de hoogste openbare wifi-dichtheid (22.648 netwerken per 10.000 inwoners). Noord-Holland en Noord-Brabant zijn de enige andere provincies met minstens 10.000 openbare wifi-punten per 10.000 inwoners.



Meeste wifi-punten in regio’s Leiden en Amsterdam

In de regio’s Leiden en Amsterdam zijn de meeste openbare wifi-netwerken geregistreerd. In Oegstgeest, een gemeente die aan Leiden grenst, bevinden zich ongeveer vier netwerken per tien inwoners. Leiden zelf telt er minder: per tien inwoners 1,6 wifi-netwerken.

Ook in de gemeenten Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlemmermeer is per tien inwoners meer dan één netwerk beschikbaar. In de hoofdstad en de gemeente Haarlemmermeer heeft dit mogelijk te maken met het aantal wifi-punten op Schiphol en bij toeristische attracties.



Amsterdam in top tien wereldsteden

Ten opzichte van grote steden en hoofdsteden elders ter wereld, doet Amsterdam het goed op het gebied van openbare wifi-netwerken in verhouding tot het aantal inwoners. Amsterdam staat op de zesde plek met 1.454 hotspots per 10.000 inwoners. Op plek een staat Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, met 1.909 wifi-netwerken per 10.000 inwoners.

Op basis van het absolute aantal openbare netwerken staat New York op de eerste plaats met 1.153.184 wifi-hotspots. Londen volgt daarop met 732.807 netwerken. In Seoul, São Paolo, Buenos Aires en Mexico City staan ook ruim een half miljoen openbare netwerken geregistreerd.