 Nederlander blijft gemiddeld zestien jaar bij dezelfde woonverzekeraar

60 procent nog nooit overgestapt van verzekeraar voor inboedel-, opstal-, en/of aansprakelijkheidsverzekering - Als het op woonverzekeringen aankomt, zijn Nederlanders trouw aan hun huidige verzekeraar. Gemiddeld hebben Nederlanders hun woonverzekering al zestien jaar bij dezelfde verzekeraar ondergebracht. Dat blijkt uit recent onderzoek van Allianz Direct.



Vanzelfsprekend zijn jongvolwassenen tussen de achttien en 34 jaar het minst lang verbonden aan dezelfde verzekeraar; gemiddeld vijf jaar. Naarmate de leeftijd toeneemt, zit men steeds langer bij dezelfde aanbieder. Met name opvallend is dat 65+’ers al erg lang trouw zijn aan hun verzekeraar. Bij hen zijn de woonverzekeringen al maar liefst 29 jaar bij dezelfde verzekeraar ondergebracht.



60 procent nog nooit overgestapt

Opvallend genoeg zijn drie op de vijf verzekerden (60 procent) zelfs nog nooit overgestapt van verzekeraar. Ook wordt er weinig rondgekeken naar een andere verzekeraar. Slechts veertien procent heeft dit in het afgelopen jaar gedaan. Jongeren kijken wel overigens wel iets vaker rond dan ouderen. Van de jongeren heeft twintig procent het afgelopen jaar rondgekeken, tegenover negen procent van de 65+’ers.

Van de 34 procent die weleens de stap heeft gemaakt naar een andere aanbieder, zijn dit de meest genoemde redenen om over te stappen van woonverzekering:

Betere prijs-kwaliteitverhouding (37 procent) Verzekering werd te duur (22 procent) Verhuizing (21 procent) Samenwonen/huis gekocht (acht procent) Niet tevreden over service (zes procent) Overstappen en besparen

Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct, adviseert consumenten om vaker rond te kijken naar een alternatief: "We zien dat weinig Nederlanders de moeite nemen om over te stappen van verzekeraar voor de woonverzekering. Dit gedrag verbaast ons, want het vergelijken van je inboedel- en opstalverzekeringen kan voordelig uitpakken. Door over te stappen kunt u tot wel vijftien procent op uw woonpremie besparen."



Onwetendheid over maandelijkse premie

Net als abonnementen op streamingdiensten of de sportschool, is de maandelijkse premie van de woonverzekering een terugkerende uitgave. Lang niet alle verzekerden zijn zich echter bewust van deze maandelijkse kosten. Twee op de vijf (40 procent) heeft geen idee wat zij maandelijks betalen aan premie. Een op de vijf verzekerden weet wel precies hoeveel de woonverzekeringen kosten (21 procent). Bijna een op de drie (30 procent) geeft aan dit ongeveer te weten.

Verzekerden met een huurwoning die op de hoogte zijn van hun maandelijkse premie, geven aan dat zij gemiddeld twintig euro voor hun woonverzekeringen betalen. Logischerwijs ligt het bedrag iets hoger bij verzekerden met een koopwoning; zij betalen gemiddeld 40 euro per maand.



Tips om te besparen op uw premie

Adams geeft een paar tips om te besparen op deze maandelijkse lasten. "Woonverzekeringen kunnen veel van elkaar verschillen. Kijk bij een vergelijking eens goed naar uw dekking; wat hebt u nu echt nodig? Die afweging moet iedereen voor zichzelf maken. Door de verzekering zelf af te sluiten kunt u vaak ook besparen," aldus Adams.